ЗСУ вночі збили 34 з 44 «шахедів» і 6 розвідувальних дронів

ЗСУ вночі збили 34 з 44 «шахедів» і 6 розвідувальних дронів
У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - ТОТ Крим).

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 «шахеди»! До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника.

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Теги: Росія, Україна, війна
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