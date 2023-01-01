ЗСУ вночі збили 34 з 44 «шахедів» і 6 розвідувальних дронів





Про це



"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 «шахеди»! До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).



За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - ТОТ Крим).Про це повідомили у Повітряних силах."Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 «шахеди»! До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника.

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