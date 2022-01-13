Молодий ветеран війни з Харківщини став вчителем на Волині

Молодий ветеран війни з Харківщини став вчителем на Волині
Харків'янин Максим Пряткін, будучи курсантом-чотирикурсником Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, не підозрював, як різко зміниться його життя в березні 2022 року.

Після звільнення з військової служби чоловік став вчителювати на Волині, - повідомляють у Володимирській міській раді.

З початком повномасштабної війни, після значних руйнувань рідного міста, молодий харків’янин став на захист України. Пройшов з боями Харківський, Миколаївський, Ізюмський напрямки… Після тяжкого поранення 13 травня цього року Максима звільнили зі служби, він переїхав із рідного Харкова на Волинь, до Володимира. Отримав статус внутрішньо переміщеної особи та зареєструвався у Володимир-Волинській філії Волинського обласного центру зайнятості.

Життєлюбність, активність та рішучість Максима не дозволили йому сидіти вдома, тож молодий чоловік почав наполегливо шукати роботу. Відтак, упродовж майже чотирьох місяців, Максим Пряткін брав участь в інформаційних семінарах, тренінгах, враховував усі поради фахівців служби, адже, попри все, хотів знайти роботу. До того ж під час однієї із зустрічей із кар’єрним радником повідомив, що хоче ділитися своїм досвідом і отриманими знаннями з дітками.

Це стало відправною точкою у пошуку роботи. І результат не забарився. Вже 4 вересня консультант роботодавця Володимир-Волинської філії Волинського ОЦЗ зареєстрував вакансію вчителя закладу загальної середньої освіти з предмета «Захист України» у Міжшкільний ресурсний центр. Основною вимогою до претендента була служба у Збройних силах України. Без вагань, Максим погодився взяти участь у співбесіді, з легкістю пройшов її та вже за кілька днів був офіційно працевлаштований.

«Я задоволений тим, що веду активний спосіб життя, маю гарну роботу і можливість передавати свій досвід молоді. Сподіваюся, їхня юність буде проходити вже у мирній Україні!» – говорить учитель.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, школа, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Запоріжжі окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного, – Генштаб
Сьогодні, 08:43
ЗСУ вночі збили 34 з 44 «шахедів» і 6 розвідувальних дронів
Сьогодні, 08:40
Молодий ветеран війни з Харківщини став вчителем на Волині
Сьогодні, 08:35
Польща хоче передати контроль над експортом українського зерна двом країнам ЄС
Сьогодні, 07:32
УЄФА повернув російські команди до міжнародних змагань, низка країн бойкотуватимуть матчі
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
Дітям на Волині під час уроків заборонили виходити за межі школи: напередодні у річці втопився 13-річний учень Дітям на Волині під час уроків заборонили виходити за межі школи: напередодні у річці втопився 13-річний учень
13 січень, 2022, 14:17
Футболістку з Волині викликали до лав збірної України для матчів Ліги націй Футболістку з Волині викликали до лав збірної України для матчів Ліги націй
14 вересень, 08:25
У громаді на Волині учні вперше за 3 роки пішли до школи. ФОТО У громаді на Волині учні вперше за 3 роки пішли до школи. ФОТО
13 вересень, 21:47
Третій день не виходить на зв'язок: на Волині зникла безвісти 34-річна жінка Третій день не виходить на зв'язок: на Волині зникла безвісти 34-річна жінка
11 вересень, 14:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Матері загиблого захисника з Волині Артема Ротмістренка вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 09:45
 0
Іран може домовитись з росією про передачу ракет у жовтні, – ISW
Сьогодні, 09:24
 0
Нічна атака «шахедів»: на Кіровоградщині є влучання
Сьогодні, 09:12
 0
Курс валют у Луцьку 28 вересня
Сьогодні, 09:00
 0
Українські захисники за добу знищили 330 російських вояк
Сьогодні, 08:50
 0
Медіа
відео
1/8