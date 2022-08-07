Польща хоче передати контроль над експортом українського зерна двом країнам ЄС





Про це повідомляє



Відповідну пропозицію польський міністр сільського господарства Роберт Телус запропонував під час переговорів з Україною.



Телус запропонував укласти угоду, яка гарантує непостачання українського зерна на польський ринок до кінця року.



А контроль над транспортуванням зерна до німецьких і литовських портів, за польською пропозицією, переходить до Німеччини та Литви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Варшава хоче передати контроль над експортом двом країнам Європейського Союзу.Про це повідомляє Gazeta ua , посилаючись на Rzeczpospolita.Відповідну пропозицію польський міністр сільського господарствазапропонував під час переговорів з Україною.Телус запропонував укласти угоду, яка гарантує непостачання українського зерна на польський ринок до кінця року.А контроль над транспортуванням зерна до німецьких і литовських портів, за польською пропозицією, переходить до Німеччини та Литви.

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