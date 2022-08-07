Польща хоче передати контроль над експортом українського зерна двом країнам ЄС

Польща хоче передати контроль над експортом українського зерна двом країнам ЄС
Варшава хоче передати контроль над експортом двом країнам Європейського Союзу.

Про це повідомляє Gazeta ua, посилаючись на Rzeczpospolita.

Відповідну пропозицію польський міністр сільського господарства Роберт Телус запропонував під час переговорів з Україною.

Телус запропонував укласти угоду, яка гарантує непостачання українського зерна на польський ринок до кінця року.

А контроль над транспортуванням зерна до німецьких і литовських портів, за польською пропозицією, переходить до Німеччини та Литви.

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Теги: Україна, зерно, експорт, Польща, ЄС
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