Польща хоче передати контроль над експортом українського зерна двом країнам ЄС
Сьогодні, 07:32
Варшава хоче передати контроль над експортом двом країнам Європейського Союзу.
Про це повідомляє Gazeta ua, посилаючись на Rzeczpospolita.
Відповідну пропозицію польський міністр сільського господарства Роберт Телус запропонував під час переговорів з Україною.
Телус запропонував укласти угоду, яка гарантує непостачання українського зерна на польський ринок до кінця року.
А контроль над транспортуванням зерна до німецьких і литовських портів, за польською пропозицією, переходить до Німеччини та Литви.
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Про це повідомляє Gazeta ua, посилаючись на Rzeczpospolita.
Відповідну пропозицію польський міністр сільського господарства Роберт Телус запропонував під час переговорів з Україною.
Телус запропонував укласти угоду, яка гарантує непостачання українського зерна на польський ринок до кінця року.
А контроль над транспортуванням зерна до німецьких і литовських портів, за польською пропозицією, переходить до Німеччини та Литви.
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