Скільки на ринку в Луцьку коштують гарбузи та горіхи. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Надворі – пора осіннього врожаю. На городах достигли гарбузи, а з дерев уже злітають стиглі горіхи.
Журналісти телеканалу «КонкурентTV» дізналися, скільки ж коштують на ринку такі сезонні гостинці.
Гарбузи на ринку продають по 20 гривень за кілограм. Великі горіхи – по 80 гривень за кілограм. Менші за розміром продають по 50-60 гривень за кілограм.
Господині хваляться, що цьогоріч мають хороший врожай гарбузів – на продаж привезли домашній гарбуз вагою 14 кілограмів.
Журналісти телеканалу «КонкурентTV» дізналися, скільки ж коштують на ринку такі сезонні гостинці.
Гарбузи на ринку продають по 20 гривень за кілограм. Великі горіхи – по 80 гривень за кілограм. Менші за розміром продають по 50-60 гривень за кілограм.
Господині хваляться, що цьогоріч мають хороший врожай гарбузів – на продаж привезли домашній гарбуз вагою 14 кілограмів.