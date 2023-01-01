На Волинь передадуть дороговартісне обладнання для лікування онкозахворювань

На Волинь передадуть дороговартісне обладнання для лікування онкозахворювань
Волинь - одна з областей, які отримають 15 інноваційних систем лінійних прискорювачів Elekta, які Україна придбала на замовлення МОЗ.

Про це повідомляє Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Закупівля відбулась з рекордною економією у 482 млн грн, а це 47%. Загальна вартість придбаного обладнання – 541 млн грн (тобто близько 36 млн грн за одиницю). При цьому, очікувана вартість складала понад 1 млрд (тобто близько 67 млн грн за один лінійний прискорювач).

"Політика героїв в медичній сфері – це не тільки про травму чи реабілітацію. Це і про ті хвороби, динаміка яких зростає, а вік молодшає, як наслідок повномасштабної війни, що розв'язана росією. На жаль, вони будуть з нами не один рік. Онкологія в їх числі. Тому працюємо над тим, аби українські пацієнти мали доступ до якісного сучасного лікування та діагностики. Закупівля 15 інноваційних систем лінійних прискорювачів для онкоцентрів – ще один крок в цьому напрямку", - написав міністр.

Лінійні прискорювачі – це дороговартісне та інноваційне обладнання, яке використовується для лікування онкологічних захворювань.

Системи дозволяють за допомогою рентгенівського або гамма-випромінювання впливати безпосередньо на ракові клітини або пухлини у внутрішніх органах пацієнта, знищуючи або зупиняючи їх ріст, при цьому намагаючись мінімізувати пошкодження здорових тканин. Таким чином лікування важких стадій онкології може відбуватися без хірургічного втручання та з більшою ефективністю.

Крім Волині лінійні прискорювачі будуть розподілені в онкоцентри Сумської, Рівненської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Івано-Франківської, Одеської, Кіровоградської та Харківської областей і до Національний інститут раку.

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Теги: Волинь, медицина, МОЗ, рак, Вікто Ляшко
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