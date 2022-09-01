Кабмін призначив заступників міністра оборони: що про них відомо

Рустема Умєрова.



Про це повідомляє Тараса Мельничука в Telegram та заяву Умєрова в Facebook.



Відповідно до рішення Кабінету міністрів, заступниками міністра оборони України призначено:



Джигира Юрія Анатолійовича;

Калмикову Наталію Фернандівну;

Черногоренко Катерину Леонідівну.



"Головний пріоритет для нових членів команди - наші воїни, їхнє життя, здоров’я та гідність. Наше найважливіше завдання - забезпечити повагу до гідності воїнів у всіх взаємодіях з державою", - заявив міністр Умєров.



Що відомо про нових заступників міністра оборони?



Джигир Юрій - упродовж 2001-2018 років здійснював розробку та експертну підтримку реформ державних фінансів у складі низки проєктів міжнародного розвитку та фінансування програм соціального сектору в Україні, а також низці інших країн.



Протягом 2015-2018 років працював позаштатним радником міністра фінансів України, й позаштатним радником в.о. міністра охорони здоров’я протягом 2016-2018 років.



З 26 липня 2018 року Джигира було призначено на посаду заступника міністра фінансів.



Останні три роки консультує Світовий Банк з питань фінансових частин реформ, пов’язаних з охороною здоров’я. У Джигира понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії.



Калмикова Наталія - закінчила Вінницький національний медичний університет й Вінницьку академію неперервної освіти за спеціальністю "Магістр публічного управління".



Протягом червня 2021 - листопада 2021 обіймала посаду радниці з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ. З лютого 2022 була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду. Також обіймала посаду заступника директора у фонді "Повернись живим".



Черногоренко Катерина - сьогодні працює проєктним менеджером у Міністерстві цифрової трансформації. Керівниця проекту "Армія дронів". З 2018 року є проектним координатором електронних послуг "єМалятко", електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів в "Дії".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів України призначив трьох заступників міністра оборониПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній радів Telegram та заяву Умєрова в Facebook.Відповідно до рішення Кабінету міністрів, заступниками міністра оборони України призначено:Джигира Юрія Анатолійовича;Калмикову Наталію Фернандівну;Черногоренко Катерину Леонідівну."Головний пріоритет для нових членів команди - наші воїни, їхнє життя, здоров’я та гідність. Наше найважливіше завдання - забезпечити повагу до гідності воїнів у всіх взаємодіях з державою", - заявив міністр Умєров.Джигир Юрій - упродовж 2001-2018 років здійснював розробку та експертну підтримку реформ державних фінансів у складі низки проєктів міжнародного розвитку та фінансування програм соціального сектору в Україні, а також низці інших країн.Протягом 2015-2018 років працював позаштатним радником міністра фінансів України, й позаштатним радником в.о. міністра охорони здоров’я протягом 2016-2018 років.З 26 липня 2018 року Джигира було призначено на посаду заступника міністра фінансів.Останні три роки консультує Світовий Банк з питань фінансових частин реформ, пов’язаних з охороною здоров’я. У Джигира понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії.Калмикова Наталія - закінчила Вінницький національний медичний університет й Вінницьку академію неперервної освіти за спеціальністю "Магістр публічного управління".Протягом червня 2021 - листопада 2021 обіймала посаду радниці з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ. З лютого 2022 була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду. Також обіймала посаду заступника директора у фонді "Повернись живим".Черногоренко Катерина - сьогодні працює проєктним менеджером у Міністерстві цифрової трансформації. Керівниця проекту "Армія дронів". З 2018 року є проектним координатором електронних послуг "єМалятко", електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів в "Дії".

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