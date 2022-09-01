Кабмін призначив заступників міністра оборони: що про них відомо

Кабмін призначив заступників міністра оборони: що про них відомо
Кабінет міністрів України призначив трьох заступників міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram та заяву Умєрова в Facebook.

Відповідно до рішення Кабінету міністрів, заступниками міністра оборони України призначено:

Джигира Юрія Анатолійовича;
Калмикову Наталію Фернандівну;
Черногоренко Катерину Леонідівну.

"Головний пріоритет для нових членів команди - наші воїни, їхнє життя, здоров’я та гідність. Наше найважливіше завдання - забезпечити повагу до гідності воїнів у всіх взаємодіях з державою", - заявив міністр Умєров.

Що відомо про нових заступників міністра оборони?

Джигир Юрій - упродовж 2001-2018 років здійснював розробку та експертну підтримку реформ державних фінансів у складі низки проєктів міжнародного розвитку та фінансування програм соціального сектору в Україні, а також низці інших країн.

Протягом 2015-2018 років працював позаштатним радником міністра фінансів України, й позаштатним радником в.о. міністра охорони здоров’я протягом 2016-2018 років.

З 26 липня 2018 року Джигира було призначено на посаду заступника міністра фінансів.

Останні три роки консультує Світовий Банк з питань фінансових частин реформ, пов’язаних з охороною здоров’я. У Джигира понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії.

Калмикова Наталія - закінчила Вінницький національний медичний університет й Вінницьку академію неперервної освіти за спеціальністю "Магістр публічного управління".

Протягом червня 2021 - листопада 2021 обіймала посаду радниці з гендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ. З лютого 2022 була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду. Також обіймала посаду заступника директора у фонді "Повернись живим".

Черногоренко Катерина - сьогодні працює проєктним менеджером у Міністерстві цифрової трансформації. Керівниця проекту "Армія дронів". З 2018 року є проектним координатором електронних послуг "єМалятко", електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів в "Дії".

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Теги: війна, міністерство оборони України, Рустем Умеров
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