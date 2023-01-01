У жовтні може зрости курс долара, – експерт

У жовтні може зрости курс долара, – експерт
У жовтні курс готівкового долара в Україні може зрости. За прогнозами представників банківського сектора, в цей час американська валюта коштуватиме 37,5-40 грн, що не набагато, та все ж, перевищує курсовий прогноз до кінця вересня в 38,7-39 грн.

Як розповів OBOZREVATEL начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, щоденні коливання у жовтні не перевищуватимуть 30-50 коп. А спред (різниця між кращими цінами заявок на продаж і на купівлю в той самий момент часу) не перевищуватиме 30 коп.

Втім, підкреслив банкір, точно передбачити, як поведеться готівковий курс у жовтні, нині вкрай складно. Адже все залежатиме від низки нюансів та чинників. Серед них:

обсяги міжнародної фінансової допомоги та системність їх отримання;
подальші дії НБУ щодо лібералізації валютного ринку – зокрема, можливий перехід до плаваючого курсу;
експорт агропродукції;
початок нового опалювального сезону.
"За нашим розрахунком, можливий коридор на готівковому ринку може бути на рівні 37,5-40 грн/долар – з незначним спредом (до 0,3 грн). А також за невеликої амплітуди щоденних коливань, яка перебуватиме в межах 0,3-0,5 грн", – сказав Лєсовий.

До кінця ж поточного тижня (1 жовтня) долар, за словами банкіра, коштуватиме 38,7-39 грн. Крім того, підкреслив він, ринок перебуватиме у стані очікування подальшої лібералізації міжбанку. Зокрема, вільних курсових рухів.

Який курс зараз

Вранці ж 27 вересня курс готівки становив середні 37,65/38,3 грн (купівля/продаж). Порівняно з попереднім днем, це на 5 коп. дешевше як у покупці, так і у продажу.

Зменшили вартість американської валюти і в обмінниках. Там її виставили на рівні 38,09-38,2 грн (купівля/продаж), що:

на 11 коп. нижче в покупці, ніж днем раніше;
на 10 коп. – в продажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс долара, Україна, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У жовтні може зрости курс долара, – експерт
Сьогодні, 03:42
На Волинь передадуть дороговартісне обладнання для лікування онкозахворювань
Сьогодні, 02:17
Кабмін призначив заступників міністра оборони: що про них відомо
Сьогодні, 01:15
28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 27 вересня
27 вересень, 23:26
Схожі новини
Експерт розповів, чи потрібно зараз українцям скуповувати долари Експерт розповів, чи потрібно зараз українцям скуповувати долари
23 травень, 03:42
Повернення плаваючого курсу долара: як це позначиться на вартості валюти Повернення плаваючого курсу долара: як це позначиться на вартості валюти
06 вересень, 06:31
В Нацбанку визначилися з курсом долара до кінця 2023 року В Нацбанку визначилися з курсом долара до кінця 2023 року
03 серпень, 03:41
Україна отримала 890 млн доларів від МВФ Україна отримала 890 млн доларів від МВФ
04 липень, 07:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У жовтні може зрости курс долара, – експерт
Сьогодні, 03:42
 0
На Волинь передадуть дороговартісне обладнання для лікування онкозахворювань
Сьогодні, 02:17
 0
Кабмін призначив заступників міністра оборони: що про них відомо
Сьогодні, 01:15
 0
28 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 27 вересня
27 вересень, 23:26
 0
Медіа
відео
1/8