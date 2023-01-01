У жовтні може зрости курс долара, – експерт

У жовтні курс готівкового долара в Україні може зрости. За прогнозами представників банківського сектора, в цей час американська валюта коштуватиме 37,5-40 грн, що не набагато, та все ж, перевищує курсовий прогноз до кінця вересня в 38,7-39 грн.Як розповівначальник департаменту казначейства Глобус Банку, щоденні коливання у жовтні не перевищуватимуть 30-50 коп. А спред (різниця між кращими цінами заявок на продаж і на купівлю в той самий момент часу) не перевищуватиме 30 коп.Втім, підкреслив банкір, точно передбачити, як поведеться готівковий курс у жовтні, нині вкрай складно. Адже все залежатиме від низки нюансів та чинників. Серед них:обсяги міжнародної фінансової допомоги та системність їх отримання;подальші дії НБУ щодо лібералізації валютного ринку – зокрема, можливий перехід до плаваючого курсу;експорт агропродукції;початок нового опалювального сезону."За нашим розрахунком, можливий коридор на готівковому ринку може бути на рівні 37,5-40 грн/долар – з незначним спредом (до 0,3 грн). А також за невеликої амплітуди щоденних коливань, яка перебуватиме в межах 0,3-0,5 грн", – сказав Лєсовий.До кінця ж поточного тижня (1 жовтня) долар, за словами банкіра, коштуватиме 38,7-39 грн. Крім того, підкреслив він, ринок перебуватиме у стані очікування подальшої лібералізації міжбанку. Зокрема, вільних курсових рухів.Вранці ж 27 вересня курс готівки становив середні 37,65/38,3 грн (купівля/продаж). Порівняно з попереднім днем, це на 5 коп. дешевше як у покупці, так і у продажу.Зменшили вартість американської валюти і в обмінниках. Там її виставили на рівні 38,09-38,2 грн (купівля/продаж), що:на 11 коп. нижче в покупці, ніж днем раніше;на 10 коп. – в продажу.