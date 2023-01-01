УЄФА повернув російські команди до міжнародних змагань, низка країн бойкотуватимуть матчі





Федерація футболу Латвії та Польський футбольний союз заявили, що їхні збірні усіх рівнів не проводитимуть жодні поєдинки з представниками держави-терористки через загарбницьку війну, яку РФ веде проти України, - пише



Латвія, Польща, Литва, Швеція, Фінляндія та Данія слідом за Англією заявили, що не будуть грати з командами держави-терористки.



"Федерація футболу Латвії підтверджує, що збірні Латвії з футболу всіх рівнів не будуть грати проти російських команд, незалежно від місця проведення таких ігор або форми представництва російських спортсменів. Це суперечить твердій позиції федерації щодо війни, яку Росія розпочала в Україні, і ця позиція залишатиметься чинною до завершення бойових дій в Україні.



Федерація ще раз підтверджує, що є і буде єдиною з Україною та українськими колегами у всіх наступних рішеннях. Також Федерація повністю поважає та дотримується процедур, встановлених латвійським законодавством, які стосуються проведення таких ігор або обмежень на допущення таких спортивних команд на територію Латвії" – йдеться в заяві організації.



Своєю чергою, президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша висловив здивування пом'якшенням санкції проти РФ та назвав бойкот матчів за участю російських команд єдиним правильним рішенням.



"Я був здивований вчорашньою заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення", – написав Кулеша у своєму Twitter.



Пізніше про відмову грати зі збірними Росії U-17 також заявили Литва, Швеція, Фінляндія та Данія.



Зазначимо, що Англія першою відмовилася грати з юнацькими збірними Росії, які УЄФА допустив до міжнародних змагань.



Українська асоціація футболу (УАФ) також відреагувала на скандальне рішення УЄФА, заявивши, що бойкотуватиме всі матчі за участю росіян та закликала до цього інші асоціації.



Відсторонення Росії від міжнародного футболу: що відомо

У відповідь на повномасштабне російське вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою.



Російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022 та не допустили до кваліфікації Євро-2024.



Від 24 лютого 2022 року збірна Росії грала лише товариські зустрічі. Суперниками національної команди країни-терористки були Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран, Ірак, Єгипет U-23 і Катар

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Футбольні збірні низки країн Європи бойкотуватимуть матчі проти російських команд у віковій категорії U-17, які напередодні УЄФА повернув до міжнародних змагань.Федерація футболу Латвії та Польський футбольний союз заявили, що їхні збірні усіх рівнів не проводитимуть жодні поєдинки з представниками держави-терористки через загарбницьку війну, яку РФ веде проти України, - пише ТСН Латвія, Польща, Литва, Швеція, Фінляндія та Данія слідом за Англією заявили, що не будуть грати з командами держави-терористки."Федерація футболу Латвії підтверджує, що збірні Латвії з футболу всіх рівнів не будуть грати проти російських команд, незалежно від місця проведення таких ігор або форми представництва російських спортсменів. Це суперечить твердій позиції федерації щодо війни, яку Росія розпочала в Україні, і ця позиція залишатиметься чинною до завершення бойових дій в Україні.Федерація ще раз підтверджує, що є і буде єдиною з Україною та українськими колегами у всіх наступних рішеннях. Також Федерація повністю поважає та дотримується процедур, встановлених латвійським законодавством, які стосуються проведення таких ігор або обмежень на допущення таких спортивних команд на територію Латвії" – йдеться в заяві організації.Своєю чергою, президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша висловив здивування пом'якшенням санкції проти РФ та назвав бойкот матчів за участю російських команд єдиним правильним рішенням."Я був здивований вчорашньою заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення", – написав Кулеша у своєму Twitter.Пізніше про відмову грати зі збірними Росії U-17 також заявили Литва, Швеція, Фінляндія та Данія.Зазначимо, що Англія першою відмовилася грати з юнацькими збірними Росії, які УЄФА допустив до міжнародних змагань.Українська асоціація футболу (УАФ) також відреагувала на скандальне рішення УЄФА, заявивши, що бойкотуватиме всі матчі за участю росіян та закликала до цього інші асоціації.У відповідь на повномасштабне російське вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою.Російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022 та не допустили до кваліфікації Євро-2024.Від 24 лютого 2022 року збірна Росії грала лише товариські зустрічі. Суперниками національної команди країни-терористки були Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран, Ірак, Єгипет U-23 і Катар

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