Українські захисники за добу знищили 330 російських вояк





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно склали:



⁃ особового складу ‒ близько 277 320 (+330) осіб,



⁃ танків ‒ 4 679 (+4) од,



⁃ бойових броньованих машин ‒ 8 962 (+12) од,



⁃ артилерійських систем – 6 375(+38) од,



⁃ РСЗВ − 793 (+1) од,



⁃ засобів ППО − 535 (+1) од,



⁃ літаків – 315 (+0) од,



⁃ гелікоптерів – 316 (+0) од,



⁃ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 957 (+9) од,



⁃ крилатих ракет − 1 529 (+0) од,



⁃ кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,



⁃ підводних човнів − 1 (+0) од,



⁃ автомобільної техніки та автоцистерн − 8 815 (+23) од,



⁃ спеціальної техніки − 929(+2) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники за минулу добу знищили 330 окупантів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.⁃ особового складу ‒ близько 277 320 (+330) осіб,⁃ танків ‒ 4 679 (+4) од,⁃ бойових броньованих машин ‒ 8 962 (+12) од,⁃ артилерійських систем – 6 375(+38) од,⁃ РСЗВ − 793 (+1) од,⁃ засобів ППО − 535 (+1) од,⁃ літаків – 315 (+0) од,⁃ гелікоптерів – 316 (+0) од,⁃ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 957 (+9) од,⁃ крилатих ракет − 1 529 (+0) од,⁃ кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,⁃ підводних човнів − 1 (+0) од,⁃ автомобільної техніки та автоцистерн − 8 815 (+23) од,⁃ спеціальної техніки − 929(+2) од.Дані уточнюються.

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