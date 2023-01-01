Українські захисники за добу знищили 330 російських вояк
Сьогодні, 08:50
Українські захисники за минулу добу знищили 330 окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно склали:
⁃ особового складу ‒ близько 277 320 (+330) осіб,
⁃ танків ‒ 4 679 (+4) од,
⁃ бойових броньованих машин ‒ 8 962 (+12) од,
⁃ артилерійських систем – 6 375(+38) од,
⁃ РСЗВ − 793 (+1) од,
⁃ засобів ППО − 535 (+1) од,
⁃ літаків – 315 (+0) од,
⁃ гелікоптерів – 316 (+0) од,
⁃ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 957 (+9) од,
⁃ крилатих ракет − 1 529 (+0) од,
⁃ кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
⁃ підводних човнів − 1 (+0) од,
⁃ автомобільної техніки та автоцистерн − 8 815 (+23) од,
⁃ спеціальної техніки − 929(+2) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно склали:
⁃ особового складу ‒ близько 277 320 (+330) осіб,
⁃ танків ‒ 4 679 (+4) од,
⁃ бойових броньованих машин ‒ 8 962 (+12) од,
⁃ артилерійських систем – 6 375(+38) од,
⁃ РСЗВ − 793 (+1) од,
⁃ засобів ППО − 535 (+1) од,
⁃ літаків – 315 (+0) од,
⁃ гелікоптерів – 316 (+0) од,
⁃ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 957 (+9) од,
⁃ крилатих ракет − 1 529 (+0) од,
⁃ кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
⁃ підводних човнів − 1 (+0) од,
⁃ автомобільної техніки та автоцистерн − 8 815 (+23) од,
⁃ спеціальної техніки − 929(+2) од.
Дані уточнюються.
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Коментарі 1
мерзенний трикратний крадій мізерних пенсій клоун зеленський ХYЙЛО-лалалай Підор! щоби воно висіло дохлим на гілляці разом з Хряком порошенком за колючим дротом на зоні!!!
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