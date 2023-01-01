Курс валют у Луцьку 28 вересня

Курс валют у Луцьку 28 вересня
28 вересня готівковий курс долара становить 37.82, продають його за 38.24.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.25, а продають за 40.80.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.56, а продають за 8.84.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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