Курс валют у Луцьку 28 вересня
Сьогодні, 09:00
28 вересня готівковий курс долара становить 37.82, продають його за 38.24.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.25, а продають за 40.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.56, а продають за 8.84.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.25, а продають за 40.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.56, а продають за 8.84.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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