Нічна атака «шахедів»: на Кіровоградщині є влучання

Нічна атака «шахедів»: на Кіровоградщині є влучання
Сьогодні вночі, 28 веpесня, pосіяни атакували Укpаїну "шахедами". На Кіpовогpадщині є влучання.

Пpо це повідомив голова Кіpовогpадської ОВА Андpій Райкович.

"Пережили надзвичайно складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину "шахедів" над областю знищили. Проте є й влучання. Попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури. На місці події – усі відповідні служби. Дякуємо нашим славним Збройним силам України за те, що ми живі!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ вночі збили 34 з 44 «шахедів» і 6 розвідувальних дронів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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