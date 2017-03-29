У Луцьку загорівся гуртожиток
Сьогодні, 17:40
У гуртожитку на вулиці Хасевича в Луцьку сьогодні, 8 жовтня, виникла пожежа.
Про це інформує Конкурент.
Як повідомили очевидці, вогонь спалахнув у гуртожитку, що на вулиці Ніла Хасевича 8 жовтня. На місці працює кілька екіпажів рятувальників, карета швидкої допомоги та поліція.
Вогонь спалахнув у одній з квартир на 2 поверсі. Далі полум'я поширилось гуртожитком. Дим помітний одразу у кількох квартирах, на різних поверхах.
Відомо, що у гуртожитку є люди котрі не можуть вийти самостійно. За словами очевидців, на 5-му поверсі жінка з дитиною чекає на допомогу рятувальників, адже вони не можуть вийти з помешкання через сильне задимлення.
Місцеві кажуть, що пожежа могла трапитись у квартирі на другому поверсі.
Про це інформує Конкурент.
Як повідомили очевидці, вогонь спалахнув у гуртожитку, що на вулиці Ніла Хасевича 8 жовтня. На місці працює кілька екіпажів рятувальників, карета швидкої допомоги та поліція.
Вогонь спалахнув у одній з квартир на 2 поверсі. Далі полум'я поширилось гуртожитком. Дим помітний одразу у кількох квартирах, на різних поверхах.
Відомо, що у гуртожитку є люди котрі не можуть вийти самостійно. За словами очевидців, на 5-му поверсі жінка з дитиною чекає на допомогу рятувальників, адже вони не можуть вийти з помешкання через сильне задимлення.
Місцеві кажуть, що пожежа могла трапитись у квартирі на другому поверсі.