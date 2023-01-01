На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Літвіном

У Луківській громаді на Волині провеливійськовослужбовцяПро це йдеться у повідомленні у спільноті Луківської громади у фейсбуці.Нагадаємо, 22-річний Андрій Літвін загинув 30 вересня під час виконання бойового завдання на Донеччині.«Ми вдячні за його відвагу та самопожертву в боротьбі за наше майбутнє. Нехай його душа спочиває з миром, а його подвиг ми повинні пам'ятати вічно. Луківська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Разом з Вами схиляємо голови у глибокій скорботі...» - йдеться у повідомленні Луківської громади.