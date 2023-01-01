На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Літвіном

На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Літвіном
У Луківській громаді на Волині провели в останню путь військовослужбовця Андрія Літвіна.

Про це йдеться у повідомленні у спільноті Луківської громади у фейсбуці.

Нагадаємо, 22-річний Андрій Літвін загинув 30 вересня під час виконання бойового завдання на Донеччині.
На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Літвіном

«Ми вдячні за його відвагу та самопожертву в боротьбі за наше майбутнє. Нехай його душа спочиває з миром, а його подвиг ми повинні пам'ятати вічно. Луківська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Разом з Вами схиляємо голови у глибокій скорботі...» - йдеться у повідомленні Луківської громади.

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Теги: загиблі, війна
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