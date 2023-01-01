На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Літвіном
Сьогодні, 16:33
У Луківській громаді на Волині провели в останню путь військовослужбовця Андрія Літвіна.
Про це йдеться у повідомленні у спільноті Луківської громади у фейсбуці.
Нагадаємо, 22-річний Андрій Літвін загинув 30 вересня під час виконання бойового завдання на Донеччині.
«Ми вдячні за його відвагу та самопожертву в боротьбі за наше майбутнє. Нехай його душа спочиває з миром, а його подвиг ми повинні пам'ятати вічно. Луківська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Разом з Вами схиляємо голови у глибокій скорботі...» - йдеться у повідомленні Луківської громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні у спільноті Луківської громади у фейсбуці.
Нагадаємо, 22-річний Андрій Літвін загинув 30 вересня під час виконання бойового завдання на Донеччині.
«Ми вдячні за його відвагу та самопожертву в боротьбі за наше майбутнє. Нехай його душа спочиває з миром, а його подвиг ми повинні пам'ятати вічно. Луківська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника. Разом з Вами схиляємо голови у глибокій скорботі...» - йдеться у повідомленні Луківської громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Літвіном
Сьогодні, 16:33
На могилі волинського Героя майорять прапори України та Польщі
Сьогодні, 16:23