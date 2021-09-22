В Україні випав перший сніг. ФОТО
08 жовтень, 23:05
В Україні випав перший сніг – засніжило в Карпатах.
Фото з гори Піп Іван Чорногірський оприлюднила у соцмережі користувачка Леся Чернітович, пише УНН.
«Перший сніжок в Українських Карпатах на Чорногірському хребті», – підписала користувачка світлини.
Ранком 8 жовтня за повідомленням Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван Чорногірський був туман, дощ, температура повітря 1°С, пориви вітру до 8 м/с.
Слід додати, що за пронозами синоптиків у більшості областей України починаючи з 9 жовтня очікується похолодання.
Головне фото Freepik
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Фото з гори Піп Іван Чорногірський оприлюднила у соцмережі користувачка Леся Чернітович, пише УНН.
«Перший сніжок в Українських Карпатах на Чорногірському хребті», – підписала користувачка світлини.
Ранком 8 жовтня за повідомленням Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван Чорногірський був туман, дощ, температура повітря 1°С, пориви вітру до 8 м/с.
Слід додати, що за пронозами синоптиків у більшості областей України починаючи з 9 жовтня очікується похолодання.
Головне фото Freepik
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