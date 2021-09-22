В Україні випав перший сніг. ФОТО





Фото з гори Піп Іван Чорногірський оприлюднила у соцмережі користувачка Леся Чернітович, пише



«Перший сніжок в Українських Карпатах на Чорногірському хребті», – підписала користувачка світлини.



Ранком 8 жовтня за повідомленням Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван Чорногірський був туман, дощ, температура повітря 1°С, пориви вітру до 8 м/с.



Слід додати, що за пронозами синоптиків у більшості областей України починаючи з 9 жовтня очікується похолодання.





Головне фото Freepik

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні випав перший сніг – засніжило в Карпатах.Фото з гори Піп Іван Чорногірський оприлюднила у соцмережі користувачка, пише УНН «Перший сніжок в Українських Карпатах на Чорногірському хребті», – підписала користувачка світлини.Ранком 8 жовтня за повідомленням Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту на горі Піп Іван Чорногірський був туман, дощ, температура повітря 1°С, пориви вітру до 8 м/с.Слід додати, що за пронозами синоптиків у більшості областей України починаючи з 9 жовтня очікується похолодання.

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