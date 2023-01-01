У Луцькому районі легковик протаранив віз. ФОТО
Сьогодні, 01:11
У Луцькому районі рятувальники надали допомогу чоловіку, який травмувався під час зіткнення легковика з гужовим транспортом.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Повідомлення про надзвичайну подію на лінію 101 надійшло сьогодні, 8 жовтня о 18:12 - біля села Антонівка Луцького району внаслідок зіткнення легковика з гужовим транспортом травмувався чоловік.
На місці події працювали рятувальники групи рятувальних робіт. Вони надали першу домедичну допомогу травмованому й передали його медикам, які госпіталізували чоловіка. Крім того, вжили заходів для запобігання займанню легкового автомобіля.
Обставини події з'ясовують правоохоронці.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Повідомлення про надзвичайну подію на лінію 101 надійшло сьогодні, 8 жовтня о 18:12 - біля села Антонівка Луцького району внаслідок зіткнення легковика з гужовим транспортом травмувався чоловік.
На місці події працювали рятувальники групи рятувальних робіт. Вони надали першу домедичну допомогу травмованому й передали його медикам, які госпіталізували чоловіка. Крім того, вжили заходів для запобігання займанню легкового автомобіля.
Обставини події з'ясовують правоохоронці.
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