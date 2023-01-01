У Луцькому районі легковик протаранив віз. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба



Повідомлення про надзвичайну подію на лінію 101 надійшло сьогодні, 8 жовтня о 18:12 - біля села Антонівка Луцького району внаслідок зіткнення легковика з гужовим транспортом травмувався чоловік.



На місці події працювали рятувальники групи рятувальних робіт. Вони надали першу домедичну допомогу травмованому й передали його медикам, які госпіталізували чоловіка. Крім того, вжили заходів для запобігання займанню легкового автомобіля.



Обставини події з'ясовують правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі рятувальники надали допомогу чоловіку, який травмувався під час зіткнення легковика з гужовим транспортом.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині Повідомлення про надзвичайну подію на лінію 101 надійшло сьогодні, 8 жовтня о 18:12 - біля села Антонівка Луцького району внаслідок зіткнення легковика з гужовим транспортом травмувався чоловік.На місці події працювали рятувальники групи рятувальних робіт. Вони надали першу домедичну допомогу травмованому й передали його медикам, які госпіталізували чоловіка. Крім того, вжили заходів для запобігання займанню легкового автомобіля.Обставини події з'ясовують правоохоронці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію