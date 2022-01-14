Волинянин пересилав поштою стволи до пістолетів – його судили

Волинянин пересилав поштою стволи до пістолетів – його судили
Сихівський районний суд Львова наприкінці вересня виніс вирок уродженцю Луцька Артему Мельничуку, який у травні цього року намагався переправити посилкою за кордон 10 стволів до пістолетів.

Про це інформує Zaxid.net.

За матеріалами справи, 4 травня 2023 року чоловік перемістив через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Львів-поштовий» з приховуванням від митного контролю п’ять стволів до пістолетів Glock-17, калібру 9х19, чотири стволи до пістолетів Glock-19, калібру 9х19 мм та один ствол до пістолета Sig Sauer C22, калібру 9х19 мм.

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Під час розслідування кримінального провадження волинянин повністю визнав свою вину, розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.

Суддя Галина Шашуріна затвердила згадану угоду про визнання винуватості. Вироком суду чоловіка визнано винним у контрабанді зброї (ч.1 ст.201 ККУ) та призначено покарання у вигляді штрафу 68 тис. грн.

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Теги: суд, Львів, зброя
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