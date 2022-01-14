Волинянин пересилав поштою стволи до пістолетів – його судили

Артему Мельничуку, який у травні цього року намагався переправити посилкою за кордон 10 стволів до пістолетів.



Про це інформує



За матеріалами справи, 4 травня 2023 року чоловік перемістив через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Львів-поштовий» з приховуванням від митного контролю п’ять стволів до пістолетів Glock-17, калібру 9х19, чотири стволи до пістолетів Glock-19, калібру 9х19 мм та один ствол до пістолета Sig Sauer C22, калібру 9х19 мм.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцькому районі водійка Skoda збила на смерть мотоцикліста: як її покарали



Під час розслідування кримінального провадження волинянин повністю визнав свою вину, розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.



Суддя Галина Шашуріна затвердила згадану угоду про визнання винуватості. Вироком суду чоловіка визнано винним у контрабанді зброї (ч.1 ст.201 ККУ) та призначено покарання у вигляді штрафу 68 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сихівський районний суд Львова наприкінці вересня виніс вирок уродженцю Луцька, який у травні цього року намагався переправити посилкою за кордон 10 стволів до пістолетів.Про це інформує Zaxid.net За матеріалами справи, 4 травня 2023 року чоловік перемістив через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Львів-поштовий» з приховуванням від митного контролю п’ять стволів до пістолетів Glock-17, калібру 9х19, чотири стволи до пістолетів Glock-19, калібру 9х19 мм та один ствол до пістолета Sig Sauer C22, калібру 9х19 мм.Під час розслідування кримінального провадження волинянин повністю визнав свою вину, розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості.Суддязатвердила згадану угоду про визнання винуватості. Вироком суду чоловіка визнано винним у контрабанді зброї (ч.1 ст.201 ККУ) та призначено покарання у вигляді штрафу 68 тис. грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію