У волинській теробороні воює «Санта»: розповіли, чому боєць отримав такий позивний
Сьогодні, 04:47
Командир роти вогневої підтримки Володимирського батальйону Волинської бригади тероборони пан Андрій має псевдо «Санта».
Про бійця розповідають на фейсбук-сторінці 100 бригади ТрО.
У цивільному житті чоловік був успішним «айтішником», очолював відділ технічної підтримки у великій міжнародній компанії. Проте у вирішальний для держави момент не вагаючись став до лав ЗСУ.
«Цей позивний «приклеївся» до мене в перші дні широкомасштабного вторгнення. Хоча борода у мене тоді була ще зовсім коротенькою – і аж ніяк не сивою», – усміхаючись, розповідає командир РВП.
Вдома на «Санту» чекає з Перемогою велика родина: батьки, дві сестри та п’ятеро племінників. А також його маленька власна сім’я – кохана дружина Світлана та чотирирічний син Максимко.
Пан Андрій вирізняється напрочуд життєрадісним темпераментом. І стверджує, що інакше на війні просто не можна:
«Гумор (іноді навіть «чорний»!) допомагає долати труднощі. У нашій ситуації жартувати – значить жити», - каже Санта.
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Про бійця розповідають на фейсбук-сторінці 100 бригади ТрО.
У цивільному житті чоловік був успішним «айтішником», очолював відділ технічної підтримки у великій міжнародній компанії. Проте у вирішальний для держави момент не вагаючись став до лав ЗСУ.
«Цей позивний «приклеївся» до мене в перші дні широкомасштабного вторгнення. Хоча борода у мене тоді була ще зовсім коротенькою – і аж ніяк не сивою», – усміхаючись, розповідає командир РВП.
Вдома на «Санту» чекає з Перемогою велика родина: батьки, дві сестри та п’ятеро племінників. А також його маленька власна сім’я – кохана дружина Світлана та чотирирічний син Максимко.
Пан Андрій вирізняється напрочуд життєрадісним темпераментом. І стверджує, що інакше на війні просто не можна:
«Гумор (іноді навіть «чорний»!) допомагає долати труднощі. У нашій ситуації жартувати – значить жити», - каже Санта.
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