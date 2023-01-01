У волинській теробороні воює «Санта»: розповіли, чому боєць отримав такий позивний

Андрій має псевдо «Санта».



Про бійця розповідають на фейсбук-сторінці



У цивільному житті чоловік був успішним «айтішником», очолював відділ технічної підтримки у великій міжнародній компанії. Проте у вирішальний для держави момент не вагаючись став до лав ЗСУ.



«Цей позивний «приклеївся» до мене в перші дні широкомасштабного вторгнення. Хоча борода у мене тоді була ще зовсім коротенькою – і аж ніяк не сивою», – усміхаючись, розповідає командир РВП.



Вдома на «Санту» чекає з Перемогою велика родина: батьки, дві сестри та п’ятеро племінників. А також його маленька власна сім’я – кохана дружина Світлана та чотирирічний син Максимко.



Пан Андрій вирізняється напрочуд життєрадісним темпераментом. І стверджує, що інакше на війні просто не можна:



«Гумор (іноді навіть «чорний»!) допомагає долати труднощі. У нашій ситуації жартувати – значить жити», - каже Санта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командир роти вогневої підтримки Володимирського батальйону Волинської бригади тероборони панмає псевдо «Санта».Про бійця розповідають на фейсбук-сторінці 100 бригади ТрО У цивільному житті чоловік був успішним «айтішником», очолював відділ технічної підтримки у великій міжнародній компанії. Проте у вирішальний для держави момент не вагаючись став до лав ЗСУ.«Цей позивний «приклеївся» до мене в перші дні широкомасштабного вторгнення. Хоча борода у мене тоді була ще зовсім коротенькою – і аж ніяк не сивою», – усміхаючись, розповідає командир РВП.Вдома на «Санту» чекає з Перемогою велика родина: батьки, дві сестри та п’ятеро племінників. А також його маленька власна сім’я – кохана дружина Світлана та чотирирічний син Максимко.Пан Андрій вирізняється напрочуд життєрадісним темпераментом. І стверджує, що інакше на війні просто не можна:«Гумор (іноді навіть «чорний»!) допомагає долати труднощі. У нашій ситуації жартувати – значить жити», - каже Санта.

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