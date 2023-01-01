У Луцьку чоловік виготовляє зарядні станції для захисників. ВІДЕО

Олег Бондарук виготовляє зарядні станції для українських захисників на фронті. Зараз у процесі виготовлення партія із 10 зарядних станцій.



Чоловік розповів



Подібні зарядні станції майстер виготовляє майже рік. Каже: за цей час звернень від військових про те, що щось зламалося, не було.



Прибутку від виробництва чоловік не має. За свою роботу грошей не бере. З його слів, вартість деталей для одного кейсу — 22 тисячі гривень, це вдвічі дешевше, ніж побутова зарядна станція. Додає: усе зароблене вкладає у подальше виробництво.







Олег Бондарук говорить, що складність виникає, коли не може знайти потрібних деталей. На одну зарядну станцію потрібно 60 різних елементів, щоб було за що їх купувати, гроші надали підприємці.



"Для мене показником моєї діяльності є те, що військові замовляють зарядні станції повторно. Одні підключали рацію і три чи чотири доби вона працювала. Вони були приємно здивовані", — розповідає Олег Бондарук.

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