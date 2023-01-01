Міністр енергетики закликав українців купувати на зиму генератори





Про це заявив глава Міненерго Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, передає



За словами Галущенка, наша ППО та Міненерго докладуть зусиль для того, щоб українцям не знадобились генератори.



«Купуйте генератори, перевірте, щоб вони були у робочому стані. Якщо є можливість, посилюйте автономне функціонування – зробіть це. А ми зі свого боку разом із нашою ППО робитимемо все, щоб ця техніка вам не знадобилася», – наголосив міністр.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українцям радять придбати генератори на холодну пору року. Також не завадить облаштувати автономні електричні підстанції. Це допоможе уникнути тривалих відключень світла цієї осені та взимку.Про це заявив глава Міненергов ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал За словами Галущенка, наша ППО та Міненерго докладуть зусиль для того, щоб українцям не знадобились генератори.«Купуйте генератори, перевірте, щоб вони були у робочому стані. Якщо є можливість, посилюйте автономне функціонування – зробіть це. А ми зі свого боку разом із нашою ППО робитимемо все, щоб ця техніка вам не знадобилася», – наголосив міністр.Нагадаємо, раніше ми писали, що Волинь технічно забезпечена до опалювального сезону на 100 відсотків

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