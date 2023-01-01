Міністр енергетики закликав українців купувати на зиму генератори

Міністр енергетики закликав українців купувати на зиму генератори
Українцям радять придбати генератори на холодну пору року. Також не завадить облаштувати автономні електричні підстанції. Це допоможе уникнути тривалих відключень світла цієї осені та взимку.

Про це заявив глава Міненерго Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал.

За словами Галущенка, наша ППО та Міненерго докладуть зусиль для того, щоб українцям не знадобились генератори.

«Купуйте генератори, перевірте, щоб вони були у робочому стані. Якщо є можливість, посилюйте автономне функціонування – зробіть це. А ми зі свого боку разом із нашою ППО робитимемо все, щоб ця техніка вам не знадобилася», – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Волинь технічно забезпечена до опалювального сезону на 100 відсотків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: генератор, зима, блекаут, відключення світла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 9 жовтня
Сьогодні, 09:05
Українські захисники відбили атаки окупантів на 6 напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 08:52
Міністр енергетики закликав українців купувати на зиму генератори
Сьогодні, 08:18
У військкоматі не зізнався, що має шістьох дітей: спогади про загиблого бійця з Волині Євгена Головчака
Сьогодні, 07:17
У Луцьку чоловік виготовляє зарядні станції для захисників. ВІДЕО
Сьогодні, 06:00
Схожі новини
Цієї зими сили ППО зосередяться на енергетиці та стратегічних об’єктах, – Ігнат Цієї зими сили ППО зосередяться на енергетиці та стратегічних об’єктах, – Ігнат
Сьогодні, 09:20
Що робитиме поліція під час можливих відключеннях електроенергії взимку Що робитиме поліція під час можливих відключеннях електроенергії взимку
07 жовтень, 01:15
Як в Україні працюватимуть лікарні у випадку блекаутів Як в Україні працюватимуть лікарні у випадку блекаутів
05 жовтень, 06:31
Як лікарні Луцька готуються до можливих блекаутів Як лікарні Луцька готуються до можливих блекаутів
22 вересень, 12:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Цієї зими сили ППО зосередяться на енергетиці та стратегічних об’єктах, – Ігнат
Сьогодні, 09:20
 0
Ізраїль уразив 500 стратегічних об'єктів у Секторі Гази: бої ведуться у 6 містах
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку 9 жовтня
Сьогодні, 09:05
 0
Українські захисники відбили атаки окупантів на 6 напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 08:52
 0
Міністр енергетики закликав українців купувати на зиму генератори
Сьогодні, 08:18
 0
Медіа
відео
1/8