Курс валют у Луцьку 9 жовтня
Сьогодні, 09:05
9 жовтня готівковий курс долара становить 37.86, продають його за 38.50.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за 41.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8.94.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за 41.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8.94.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Курс валют у Луцьку 9 жовтня
Сьогодні, 09:05