Курс валют у Луцьку 9 жовтня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.50, а продають за 41.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8.94.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 жовтня готівковий курс долара становить 37.86, продають його за 38.50.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.50, а продають за 41.00.Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8.94.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію