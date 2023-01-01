Ізраїль уразив 500 стратегічних об'єктів у Секторі Гази: бої ведуться у 6 містах

Ізраїль уразив 500 стратегічних об'єктів у Секторі Гази: бої ведуться у 6 містах
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що протягом ночі уразила більш як 500 стратегічних об'єктів бойовиків у Секторі Гази. Бої наразі тривають у шести містах на кордоні з Газою.

Про це повідомляють Times of Israel та Al Jazeera, пише Громадське.

За даними ЦАХАЛ, на півдні Ізраїлю біля кордону з Сектором Гази все ще тривають активні бойові дії у 6 містах, зокрема у Беері, Кфар-Аза, Нірім і Алумім. Частина бойовиків перебуває в Ізраїлі з моменту нападу 7 жовтня, а інші перетнули кордон протягом останніх двох днів.

«Потрібно більше часу, ніж ми очікували, щоб повернути все до оборонної, захисної позиції», — сказав речник ЦАХАЛу Річард Хект.

Ізраїльська армія оприлюднила кадри нічних ударів по Газі, написавши, що атакувала «понад 500 стратегічних об'єктів терористичних організацій» у Секторі Гази.

Своєю чергою ХАМАС заявив, що завдав «серйозного ракетного удару» 100 ракетами по південному узбережжю ізраїльського міста Ашкелон, неподалік від кордону з Газою.

За останніми офіційними даними, кількість загиблих унаслідок нападу на Ізраїль перевищила 700 людей, ще 2382 — поранені.

Водночас ХАМАС стверджує, що внаслідок ізраїльських ударів по Сектору Гази загинули 413 палестинців і ще 2300 були поранені.

Щоб впоратися з викликами, Ізраїль призиває сотні тисяч резервістів. Також країна просить у Сполучених Штатів високоточні бомби та додаткові перехоплювачі для «Залізного купола», пише CNN.

Що відбувається в Ізраїлі?

Палестинське ісламське угруповання ХАМАС, яке контролює Сектор Гази, зранку 7 жовтня оголосило про початок операції «Потоп Аль-Акса» проти Ізраїлю. По країні випустили шквал ракет, бойовики проникли на територію Ізраїлю в низці різних місць.

Армія Ізраїлю у відповідь оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у Секторі Гази. Станом на вечір 7 жовтня ізраїльські військові відновили контроль над більшістю прикордонних громад із Сектором Гази, куди проникли бойовики.

Унаслідок обстрілів та бойових дій є сотні загиблих та поранених, точна кількість поки що невідома. Зокрема, загинули щонайменше дві громадянки України. У мережі публікували відео з тілами людей, яких, як стверджується, вбили бойовики, що проникли в Ізраїль.

Також в Ізраїлі підтвердили, що ХАМАС захопив цивільних заручників та військовополонених. Лідер ХАМАСу Салех аль-Арурі заявив, що його організація планує обміняти їх на «палестинських в’язнів».

Політико-безпековий кабінет Ізраїлю ввечері 7 жовтня проголосував за застосування пункту 40 Алеф, тобто впровадження стану війни.

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Теги: Ізраїль, бої
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