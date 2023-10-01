Цієї зими сили ППО зосередяться на енергетиці та стратегічних об’єктах, – Ігнат





Про це Юрій Ігнат під час телемарафону, пише Українська правда.



Така ж тактика була використана і минулої зими.



Ігнат підкреслив, що існує цілий перелік об'єктів, які можуть бути потенційними мішенями для ворога.



Також, за його словами, слід враховувати, що продовольчий сектор має бути включений до переліку об'єктів критичної інфраструктури, оскільки це один з напрямків атаки з боку Росії.



Ігнат відзначив, що Україні досі не вистачає відповідних систем оборони, тому доводиться використовувати усі доступні засоби для збиття повітряних цілей.

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