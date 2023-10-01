Сильні землетруси в Афганістані: майже 2,5 тисячі загиблих

Сильні землетруси в Афганістані: майже 2,5 тисячі загиблих
Внаслідок сильних землетрусів, що сталися у суботу, 7 жовтня, на заході Афганістану, загинули понад 2400 людей.

Про це пише Українська правда.

За даними Геологічної служби США (USGS), суботній землетрус на заході Афганістану стався за 35 км на північний захід від міста Герат, магнітуда одного з підземних поштовхів становила 6,3 бала.

Речник Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Афганістану Джанан Сайєк заявив у повідомленні для Reuters в неділю, що кількість загиблих зросла до 2 445 осіб, більше 2 тисяч осіб поранені.

Саєк також повідомив, що 1 320 будинків було пошкоджено або зруйновано.

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Теги: Афганістан, землетрус
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