За минулу добу захисники знищили 350 окупантів і ворожу ППО

За минулу добу захисники знищили 350 окупантів і ворожу ППО
За минулу добу росія у війні проти України втратила близько 350 солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно склали:

особовий склад ‒ близько 282 630 (+350) осіб,

танки ‒ 4 823 (+2) од,

бойові броньовані машини ‒ 9 126 (+3) од,

артилерійські системи – 6 706 (+1) од,

РСЗВ – 808 (+0) од,

засоби ППО ‒ 543 (+1) од,

літаки – 315 (+0) од,

гелікоптери – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 190 (+0),

крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 9 113 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 959 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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