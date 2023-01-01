За минулу добу захисники знищили 350 окупантів і ворожу ППО
Сьогодні, 10:00
За минулу добу росія у війні проти України втратила близько 350 солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно склали:
особовий склад ‒ близько 282 630 (+350) осіб,
танки ‒ 4 823 (+2) од,
бойові броньовані машини ‒ 9 126 (+3) од,
артилерійські системи – 6 706 (+1) од,
РСЗВ – 808 (+0) од,
засоби ППО ‒ 543 (+1) од,
літаки – 315 (+0) од,
гелікоптери – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 190 (+0),
крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),
кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0) од,
автомобільна техніка та автоцистерни – 9 113 (+2) од,
спеціальна техніка ‒ 959 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно склали:
особовий склад ‒ близько 282 630 (+350) осіб,
танки ‒ 4 823 (+2) од,
бойові броньовані машини ‒ 9 126 (+3) од,
артилерійські системи – 6 706 (+1) од,
РСЗВ – 808 (+0) од,
засоби ППО ‒ 543 (+1) од,
літаки – 315 (+0) од,
гелікоптери – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 190 (+0),
крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),
кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0) од,
автомобільна техніка та автоцистерни – 9 113 (+2) од,
спеціальна техніка ‒ 959 (+0).
Дані уточнюються.
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