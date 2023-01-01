За минулу добу захисники знищили 350 окупантів і ворожу ППО





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно склали:



особовий склад ‒ близько 282 630 (+350) осіб,



танки ‒ 4 823 (+2) од,



бойові броньовані машини ‒ 9 126 (+3) од,



артилерійські системи – 6 706 (+1) од,



РСЗВ – 808 (+0) од,



засоби ППО ‒ 543 (+1) од,



літаки – 315 (+0) од,



гелікоптери – 316 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 190 (+0),



крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),



кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,



підводні човни ‒ 1 (+0) од,



автомобільна техніка та автоцистерни – 9 113 (+2) од,



спеціальна техніка ‒ 959 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу росія у війні проти України втратила близько 350 солдатів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особовий склад ‒ близько 282 630 (+350) осіб,танки ‒ 4 823 (+2) од,бойові броньовані машини ‒ 9 126 (+3) од,артилерійські системи – 6 706 (+1) од,РСЗВ – 808 (+0) од,засоби ППО ‒ 543 (+1) од,літаки – 315 (+0) од,гелікоптери – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 190 (+0),крилаті ракети ‒ 1 530 (+0),кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,підводні човни ‒ 1 (+0) од,автомобільна техніка та автоцистерни – 9 113 (+2) од,спеціальна техніка ‒ 959 (+0).Дані уточнюються.

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