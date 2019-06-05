Бойовики поранили в Ізраїлі українського хлопчика, – МЗС





Про це Олег Ніколенко.



Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу. Вдалося розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.



"Водночас з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа. Перевіряємо. Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни", - йдеться в повідомленні.



Ніколенко зазначив, що отримали інформацію про можливу загибель українця в Секторі Газа.



"Очікуємо офіційного підтвердження. Дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв‘язок із українською громадою. Опрацьовуємо потенційні евакуаційні маршрути", - наголосив він.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків.Про це повідомив речник МЗСНині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу. Вдалося розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю."Водночас з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа. Перевіряємо. Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни", - йдеться в повідомленні.Ніколенко зазначив, що отримали інформацію про можливу загибель українця в Секторі Газа."Очікуємо офіційного підтвердження. Дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв‘язок із українською громадою. Опрацьовуємо потенційні евакуаційні маршрути", - наголосив він.Нагадаємо, що сили Ізраїлю ведуть бої з бойовиками ХАМАС у семи-восьми точках поза Сектором Гази.

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