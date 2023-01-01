В Одесі російський агент прикидався рятувальником, щоб коригувати удари по місту





Про це



Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента головного управління генштабу зс рф (відомого як гру) у результаті багатоетапної спецоперації в Одесі. Він коригував російські повітряні атаки по місту та розвідував локації Сил оборони на території регіону.



Для маскування злочинної діяльності зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів. Ця громадська організація допомагає підрозділам Держслужби з надзвичайних ситуацій у подоланні наслідків ракетних та дронових ударів агресора по обласному центру.



Встановлено, що під виглядом рятувальника він прибував на місця «прильотів» нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та «звітував» про це воєнній розвідці рф.

За наявними даними, одержані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі.



Крім того, російський агент виконував ще одне завдання – намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем «HIMARS» та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області.

Співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місцеперебування і затримали.



За даними слідства, ворожим поплічником виявився 29-річний мешканець Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого «ленінського комуністичного союзу молоді».



Також він був «зв’язковим» агента-спецназівця фсб, якого СБУ вивела з Придністровʼя і затримала на Одещині.



У травні 2014 року він брав активну участь у провокаціях масових заворушень в обласному центрі.



На початку повномасштабного вторгнення рф чоловік підписався на ворожий Телеграм-канал, який для російської розвідки збирав інформацію про дислокацію українських військ.



Згодом на нього вийшов адміністратор цього інтернет-ресурсу, який «під прикриттям» перебуває в одній із країн Центральної Азії та передав його на «прямий» зв’язок з представником гру.



Після вербування одесит отримав подальші інструкції та приступив до виконання ворожих завдань. Для комунікації використовував месенджер, а отриману розвідінформацію передавав агресору у вигляді текстових повідомлень та фото українських об’єктів.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою.



Досудове розслідування триває. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ викрила агента рф, який прикидався рятувальником, щоб коригувати ворожі удари по Одесі.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента головного управління генштабу зс рф (відомого як гру) у результаті багатоетапної спецоперації в Одесі. Він коригував російські повітряні атаки по місту та розвідував локації Сил оборони на території регіону.Для маскування злочинної діяльності зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів. Ця громадська організація допомагає підрозділам Держслужби з надзвичайних ситуацій у подоланні наслідків ракетних та дронових ударів агресора по обласному центру.Встановлено, що під виглядом рятувальника він прибував на місця «прильотів» нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та «звітував» про це воєнній розвідці рф.За наявними даними, одержані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі.Крім того, російський агент виконував ще одне завдання – намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем «HIMARS» та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області.Співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місцеперебування і затримали.За даними слідства, ворожим поплічником виявився 29-річний мешканець Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого «ленінського комуністичного союзу молоді».Також він був «зв’язковим» агента-спецназівця фсб, якого СБУ вивела з Придністровʼя і затримала на Одещині.У травні 2014 року він брав активну участь у провокаціях масових заворушень в обласному центрі.На початку повномасштабного вторгнення рф чоловік підписався на ворожий Телеграм-канал, який для російської розвідки збирав інформацію про дислокацію українських військ.Згодом на нього вийшов адміністратор цього інтернет-ресурсу, який «під прикриттям» перебуває в одній із країн Центральної Азії та передав його на «прямий» зв’язок з представником гру.Після вербування одесит отримав подальші інструкції та приступив до виконання ворожих завдань. Для комунікації використовував месенджер, а отриману розвідінформацію передавав агресору у вигляді текстових повідомлень та фото українських об’єктів.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою.Досудове розслідування триває. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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