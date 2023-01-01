На Волині судили адміністратора вайбер-чату про місця вручення повісток

На Волині судили адміністратора вайбер-чату про місця вручення повісток
Суд на Волині обрав покарання адміністратору Viber-чату, який інформував учасників спільноти про місця роздачі повісток.

Свою провину Сергій Ш. визнав і підписав з прокурором угоду, тож отримав несуворе покарання, повідомляє zaxid.net.

Як йдеться у вироку Камінь-Каширського райсуду, Viber-чат обвинувачений створив ще у квітні 2021 року. Що саме він публікував у спільноті, точно не вказано. Але після початку повномасштабного вторгнення чоловік перепрофілював спільноту і став писати там про місцеперебування представників Територіального центру комплектування, які вручали повістки.

«<Обвинувачений> чітко знав та усвідомлював, що систематичне розміщення в указаній вище спільноті інформації про вручення повісток військовослужбовцями з метою уникнення громадянами України призову на військову службу перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій», – йдеться у вироку.

Згодом чоловіка викрили, йому вручили підозру за ч.1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). У серпні він уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій погодився на обумовлене сторонами покарання.

На засіданні 2 жовтня суддя Борис Гамула цю угоду затвердив. Тож Сергія Ш. визнали винним і призначили йому один рік іспитового терміну.

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Теги: суд, Волинь
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