Після окупації поїхала із Грози на Волинь: росіяни вбили чоловіка, доньку, сина та 8-річного онука переселенки з Харківщини

Валентина Козир, яка після окупації переїхала на Волинь. 5 жовтня 2023 року росія вбила щонайменше 52 людей під час поминального обіду в селі Гроза Куп’янського району. Серед них - пів родини цієї жінки.



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На вулиці Зелена в центрі Грози стоїть дивний пам'ятник: непропорційний бовван із товстими ногами без лівої руки. У правій тримає смолоскип. Російська ракета вбила понад п'ятдесят мирних мешканців за кілька сотень метрів від радянського монумента.



Посеред руїн на місці магазина та кафе трапляються чиєсь взуття, посуд. Купа синіх гумових рукавичок, якими збирали рештки тіл та речові докази.



До лампадок на пісочниці, зробленій із покришки від трактора, несуть квіти.



"Одна з жінок у чорній хустці – Валентина Козир. Вона примчала з сестрою Ольгою з Волині, щойно дізналася про обстріл. Росіяни вбили чоловіка Валентини Анатолія, доньку Ольгу, сина Ігора та восьмирічного онука Ваню. Невістка Оксана у важкому стані в реанімації", - розповідає видання.



В УП зазначають, що Андрій Козир, якого поминали 5 жовтня, та його сім'я – родичі Валентини по лінії її чоловіка.



Після окупації в 2022 році жінка поїхала з Грози на Волинь до сестри. Вмовити доньку Ольгу не змогла.



"Просила її: кинь будинок! Нічого не треба, аби живі всі були. Вона в мене патріотична, як і син, але вперта, вся в батька. Сказала, що залишиться. Тут свої, знаєте, могли мародьоріть.



Я взяла старшого внучка Владіка (14 років – УП), і ми поїхали. Зараз він на Волині. З собою його зараз не взяла, щоб він всього цього не бачив", – каже пенсіонерка.



Доньку та чоловіка Валентина Анатоліївна розпізнала одразу.



"Не впізнала сина та молодшого онука (восьмирічного Ваню – УП), – каже вже без сліз жінка. – Вчора здала ДНК. Там у морзі дитинка лежить. Не знаєм, чи наша. Нащо росіяни це роблять? Не знаю, що їм сказати. Що я тільки вже про них не казала".



"Як я тільки дізналась про трагедію, одразу сказала: "Валя, то свої здають!", – додає її сестра Ольга. – За гроші хтось зробив".



В Харківській обласній прокуратурі заявили: росіяни могли думати, що на поминках будуть військові. Не виключено, що ракету навів хтось із місцевих.



Опитані журналістами УП мешканці Грози не виключають подібні здогадки. Кажуть, відверті колаборанти втекли з окупантами під час звільнення села в 2022 році. Але могли залишитись менш помітні симпатики рф.



Утім, якими б не були насправді причини удару, вони не скасовують факту злочину.



На фото: Валентина Козир – крайня праворуч. Її сестра Ольга – перша ліворуч.

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