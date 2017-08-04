На Волині при спробі розібрати у підлітка в руках вибухнув боєприпас
Сьогодні, 11:56
На Волині травмувався підліток, який приніс додому старий боєприпас і спробував його розібрати.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Надзвичайна подія трапилася учора, 8 жовтня. У полі біля села Березовичі Володимирського району 14-річний підліток знайшов вибухонебезпечний предмет. Хлопець приніс його додому й спробував розібрати. У результаті механічного впливу предмет детонував і хлопець отримав травми обох ніг.
З переломом правої ноги та рваними ранами лівої підлітка госпіталізували. Наразі його життю загрози немає. Хлопчина перебуває під наглядом лікарів.
Обставини події з’ясовує поліція. Відомо, що боєприпас – із розряду вибухонебезпечних предметів часів ІІ Світової війни.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Надзвичайна подія трапилася учора, 8 жовтня. У полі біля села Березовичі Володимирського району 14-річний підліток знайшов вибухонебезпечний предмет. Хлопець приніс його додому й спробував розібрати. У результаті механічного впливу предмет детонував і хлопець отримав травми обох ніг.
З переломом правої ноги та рваними ранами лівої підлітка госпіталізували. Наразі його життю загрози немає. Хлопчина перебуває під наглядом лікарів.
Обставини події з’ясовує поліція. Відомо, що боєприпас – із розряду вибухонебезпечних предметів часів ІІ Світової війни.
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