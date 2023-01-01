Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів: буде велика наземна операція

Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів: буде велика наземна операція
За останні 48 годин армія Ізраїлю мобілізувала 300 тисяч резервістів. Вочевидь армія готується до великої наземної операції.

Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Удари авіації по сектору Гази тривають.

Нагадаємо, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю запровадив пункт 40 алеф. Це офіційне оголошення війни.

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Теги: війна, світ
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