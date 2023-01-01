Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів: буде велика наземна операція
Сьогодні, 12:08
За останні 48 годин армія Ізраїлю мобілізувала 300 тисяч резервістів. Вочевидь армія готується до великої наземної операції.
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Удари авіації по сектору Гази тривають.
Нагадаємо, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.
До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.
Військово-політичний кабінет Ізраїлю запровадив пункт 40 алеф. Це офіційне оголошення війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Удари авіації по сектору Гази тривають.
Нагадаємо, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.
До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.
Військово-політичний кабінет Ізраїлю запровадив пункт 40 алеф. Це офіційне оголошення війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мільйонер-спонсор «днр» переховувався на Київщині
Сьогодні, 12:23
Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів: буде велика наземна операція
Сьогодні, 12:08
Після окупації поїхала із Грози на Волинь: росіяни вбили чоловіка, доньку, сина та 8-річного онука переселенки з Харківщини
Сьогодні, 11:46