Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів: буде велика наземна операція





Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Удари авіації по сектору Гази тривають.



Нагадаємо, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.



До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.



Військово-політичний кабінет Ізраїлю запровадив пункт 40 алеф. Це офіційне оголошення війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останні 48 годин армія Ізраїлю мобілізувала 300 тисяч резервістів. Вочевидь армія готується до великої наземної операції.Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Удари авіації по сектору Гази тривають.Нагадаємо, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору ГазаІзраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.До вечора ізраїльські військовічастину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.Військово-політичний кабінет Ізраїлю40 алеф. Це офіційне оголошення війни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію