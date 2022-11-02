Ізраїль вперше за 50 років оголосив війну: «Сектор Ґази треба знищити»
Сьогодні, 14:34
Військово-політичний кабінет Ізраїлю запровадив пункт 40 алеф. Це офіційне оголошення війни.
Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
Ізраїльський військовий оглядач Ауслендер інформує, що востаннє пункт 40 алеф застосовувався під час «Судного дня» 1973 року.
«Ми маємо цілі на найближчі 12 годин. Покласти край анклаву Ґази. Взяти під контроль анклав та знищити всіх терористів на нашій території», – заявив представник армії Ізраїлю Хехт.
Вчора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.
До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.
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Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
Ізраїльський військовий оглядач Ауслендер інформує, що востаннє пункт 40 алеф застосовувався під час «Судного дня» 1973 року.
«Ми маємо цілі на найближчі 12 годин. Покласти край анклаву Ґази. Взяти під контроль анклав та знищити всіх терористів на нашій території», – заявив представник армії Ізраїлю Хехт.
Вчора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.
До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.
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