Серед руїн на місці обстрілу поліцейські врятували налякане каченя

Серед руїн на місці обстрілу поліцейські врятували налякане каченя
Працівники поліції врятували тварин, яких знайшли серед руїн на місці обстрілу російськими військами.

Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ

У МВС нагадали, що робити добро легко.

«Це налякане каченя вони побачили на місці одного з обстрілів. Поруч знайшли ще цуценя, але хлопці його не сфотографували. Обидві тваринки ховалися в руїнах», - повідомили у МВС.
Серед руїн на місці обстрілу поліцейські врятували налякане каченя

Поліцейські передали їх людям, які живуть неподалік. Ті ж пообіцяли доглянути за тваринками.

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Теги: війна, ЗСУ
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