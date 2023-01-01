Серед руїн на місці обстрілу поліцейські врятували налякане каченя

Працівники поліції врятували тварин, яких знайшли серед руїн на місці обстрілу російськими військами.Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУУ МВС нагадали, що робити добро легко.«Це налякане каченя вони побачили на місці одного з обстрілів. Поруч знайшли ще цуценя, але хлопці його не сфотографували. Обидві тваринки ховалися в руїнах», - повідомили у МВС.Поліцейські передали їх людям, які живуть неподалік. Ті ж пообіцяли доглянути за тваринками.