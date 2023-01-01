Серед руїн на місці обстрілу поліцейські врятували налякане каченя
Сьогодні, 11:33
Працівники поліції врятували тварин, яких знайшли серед руїн на місці обстрілу російськими військами.
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ
У МВС нагадали, що робити добро легко.
«Це налякане каченя вони побачили на місці одного з обстрілів. Поруч знайшли ще цуценя, але хлопці його не сфотографували. Обидві тваринки ховалися в руїнах», - повідомили у МВС.
Поліцейські передали їх людям, які живуть неподалік. Ті ж пообіцяли доглянути за тваринками.
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Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ
У МВС нагадали, що робити добро легко.
«Це налякане каченя вони побачили на місці одного з обстрілів. Поруч знайшли ще цуценя, але хлопці його не сфотографували. Обидві тваринки ховалися в руїнах», - повідомили у МВС.
Поліцейські передали їх людям, які живуть неподалік. Ті ж пообіцяли доглянути за тваринками.
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Сьогодні, 11:33