У Луцькому районі легковик зіткнувся з підводою: постраждав 47-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 8 жовтня, на автодорозі між селами Забороль та Антонівка.



53-річний житель району, керуючи автомобілем Daewoo Nexia, допустив зіткнення з підводою, яка рухалася у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП постраждав 47-річний керманич підводи, його госпіталізували.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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