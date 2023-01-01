У Луцькому районі легковик зіткнувся з підводою: постраждав 47-річний чоловік
Сьогодні, 09:29
У Луцькому районі легковик зіткнувся з підводою.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 8 жовтня, на автодорозі між селами Забороль та Антонівка.
53-річний житель району, керуючи автомобілем Daewoo Nexia, допустив зіткнення з підводою, яка рухалася у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП постраждав 47-річний керманич підводи, його госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 8 жовтня, на автодорозі між селами Забороль та Антонівка.
53-річний житель району, керуючи автомобілем Daewoo Nexia, допустив зіткнення з підводою, яка рухалася у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП постраждав 47-річний керманич підводи, його госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Сьогодні, 09:29