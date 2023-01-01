У Луцькому районі легковик зіткнувся з підводою: постраждав 47-річний чоловік

У Луцькому районі легковик зіткнувся з підводою: постраждав 47-річний чоловік
У Луцькому районі легковик зіткнувся з підводою.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 8 жовтня, на автодорозі між селами Забороль та Антонівка.

53-річний житель району, керуючи автомобілем Daewoo Nexia, допустив зіткнення з підводою, яка рухалася у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП постраждав 47-річний керманич підводи, його госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
У Луцькому районі легковик зіткнувся з підводою: постраждав 47-річний чоловік

Досудове розслідування триває.

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Теги: Луцький район, ДТП, підвода, автомобіль
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