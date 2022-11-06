Волинь технічно забезпечена до опалювального сезону на 100 відсотків, - ОВА

За інформацією Регіонального штабу, який відповідає за якісну підготовку об’єктів енергетичного комплексу, Волинська область технічно забезпечена до опалювального сезону на 100 відсотків, інформує пресслужба Волинської ОВА.У мережі теплопостачання до роботи підготовлені 863 котельні, понад 290 кілометрів теплових мереж, замінено 12 котлів. На початок опалювального сезону створено запас палива:▪️17,8 тисяч тонн вугілля▪️68 тисяч метрів кубічних дров▪️більше 6 тисяч тонн паливних пелет.Станом на зараз, у повному обсязі від завдання відремонтовані водопровідні, каналізаційні мережі та насосні станції.Особлива увага приділена готовності об'єктів критичної інфраструктури. А саме підприємствам, які надають послуги з тепло-, водо-, електро- та газопостачання. На зазначених об’єктах в цілому завершено виконання планових ремонтів. Також затверджені графіки регламентних робіт.Проведена робота із підготовки житлового фонду. Фахівці ЖКГ оглянули та затвердили комплексну підготовку 3700 будинків до нового опалювального сезону. А також більше 1600 будинків з централізованим теплопостачанням.На випадок аварійних ситуацій в області створено резерв обладнання та матеріалів. Також завершується формування аварійних бригад:▪️30 бригад тепло- та водопостачальних підприємств,▪️76 бригад підприємств ЖКГ (покрівельники, столяри, слюсарі-сантехніки, електрики).Крім того, енергорозподільчі компанії області ПрАТ «Волиньобленерго» та АТ «Волиньгаз» формують свої аварійні бригади для відновлювальних робіт. За можливості, кількість таких бригад буде збільшена для одночасного проведення ремонту на декількох ділянках.Більшість підприємств критичної інфраструктури уже підготовили резервні джерела живлення електричною енергією для власних потреб. Котельні, що перебувають на балансі обласного теплокомуненерго (ТКЕ) обладнані резервними котлами.Зважаючи на ситуацію в країні, в області проводиться робота по 100-відсотковому забезпеченню об’єктів соціальної сфери безперебійними джерелами живлення.З 1 жовтня в області запрацював 361 Пункт незламності. Кожен Пункт в обов’язковому порядку забезпечений: генераторами та пальним; автономним опаленням (твердопаливними котлами, тепловими пушками, конвекторами, обігрівачами тощо); засобами доступу до Інтернету, зв’язком та аптечками. Також тут можна буде випити гарячого чаю та перекусити.Зазначимо, що минулого року Пунктами незламності на Волині скористалися понад 17 тисяч волинян.«Сподіваємося, що потреба у Пунктах буде мінімальною, але Волинь готується до будь-яких сценаріїв», – підсумував