Гуманітарна місія «На щиті» отримала спецавтомобіль від Луцької міської ради

Цією непростою місією займаються фахівці Волинського обласного бюро судово-медичної у рамках реалізації гуманітарного проєкту Збройних сил України «На щиті», інформує пресслужба Луцької міської ради.Луцький міський головапередав авторефрижератор Волинському обласному бюро судово-медичної експертизи, який представляли керівник установита начальник відділу гуманітарних та спеціальних перевезеньСпецавтомобіль 2014 року випуску коштує близько мільйона гривень. Транспортний засіб призначений для перевезення тіл полеглих воїнів у належних умовах із дотриманням відповідних температурних режимів. Автомобіль має дубль-кабіну, яка вміщає 5 чоловік.“Це необхідно для того того, щоб міняти водіїв, оскільки рейси за тілами полеглих героїв бувають досить тривалими, – пояснив міський голова. – У складі екіпажу також має бути санітар, адже тіла іноді необхідно нести. Дякую всім, хто працює в екіпажах “На щиті” за їхню непросту роботу. Залишається побажати, щоб такі рейси відбувалися якомога рідше”.Лілія Вірун розповіла, що автопарк установи зараз налічує 5 автомобілів. Однак після частих і тривалих відряджень наявний транспорт швидко виходить з ладу та потребує заміни.“Враховуючи, що кожен метр нашої землі звільняється ціною життя наших героїв, їх тіла треба гідно повернути додому”, – зазначила директор бюро і вручила міському голові Ігорю Поліщуку подяку за активну підтримку.