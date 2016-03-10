Гуманітарна місія «На щиті» отримала спецавтомобіль від Луцької міської ради
Сьогодні, 20:45
Цією непростою місією займаються фахівці Волинського обласного бюро судово-медичної у рамках реалізації гуманітарного проєкту Збройних сил України «На щиті», інформує пресслужба Луцької міської ради.
Луцький міський голова Ігор Поліщук передав авторефрижератор Волинському обласному бюро судово-медичної експертизи, який представляли керівник установи Лілія Вірун та начальник відділу гуманітарних та спеціальних перевезень Андрій Лігун.
Спецавтомобіль 2014 року випуску коштує близько мільйона гривень. Транспортний засіб призначений для перевезення тіл полеглих воїнів у належних умовах із дотриманням відповідних температурних режимів. Автомобіль має дубль-кабіну, яка вміщає 5 чоловік.
“Це необхідно для того того, щоб міняти водіїв, оскільки рейси за тілами полеглих героїв бувають досить тривалими, – пояснив міський голова. – У складі екіпажу також має бути санітар, адже тіла іноді необхідно нести. Дякую всім, хто працює в екіпажах “На щиті” за їхню непросту роботу. Залишається побажати, щоб такі рейси відбувалися якомога рідше”.
Лілія Вірун розповіла, що автопарк установи зараз налічує 5 автомобілів. Однак після частих і тривалих відряджень наявний транспорт швидко виходить з ладу та потребує заміни.
“Враховуючи, що кожен метр нашої землі звільняється ціною життя наших героїв, їх тіла треба гідно повернути додому”, – зазначила директор бюро і вручила міському голові Ігорю Поліщуку подяку за активну підтримку.
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Луцький міський голова Ігор Поліщук передав авторефрижератор Волинському обласному бюро судово-медичної експертизи, який представляли керівник установи Лілія Вірун та начальник відділу гуманітарних та спеціальних перевезень Андрій Лігун.
Спецавтомобіль 2014 року випуску коштує близько мільйона гривень. Транспортний засіб призначений для перевезення тіл полеглих воїнів у належних умовах із дотриманням відповідних температурних режимів. Автомобіль має дубль-кабіну, яка вміщає 5 чоловік.
“Це необхідно для того того, щоб міняти водіїв, оскільки рейси за тілами полеглих героїв бувають досить тривалими, – пояснив міський голова. – У складі екіпажу також має бути санітар, адже тіла іноді необхідно нести. Дякую всім, хто працює в екіпажах “На щиті” за їхню непросту роботу. Залишається побажати, щоб такі рейси відбувалися якомога рідше”.
Лілія Вірун розповіла, що автопарк установи зараз налічує 5 автомобілів. Однак після частих і тривалих відряджень наявний транспорт швидко виходить з ладу та потребує заміни.
“Враховуючи, що кожен метр нашої землі звільняється ціною життя наших героїв, їх тіла треба гідно повернути додому”, – зазначила директор бюро і вручила міському голові Ігорю Поліщуку подяку за активну підтримку.
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