Як пройти скринінг на депресію: поради волинських лікарів
Сьогодні, 19:35
Медики вказують на потребу періодично проходити скринінг на депресію, підкреслюючи важливість психологічного здоров’я.
Про це повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Депресія – поширений психічний розлад, котрий характеризується порушенням сну, апетиту та концентрації, швидкою втомлюваністю, постійним смутком та відсутністю інтересу чи задоволення від занять, що раніше були для вас приємними.
Ознаками депресії можуть бути:
- постійний сумний, тривожний чи "порожній" настрій;
- розлади сну: коротка тривалість, дуже раннє пробудження або занадто довгий сон;
- зниження апетиту та втрата маси тіла або підвищення апетиту та збільшення маси тіла;
- втрата інтересу чи задоволення від занять, які колись були приємними;
- занепокоєння чи дратівливість;
- проблеми з концентрацією уваги, запам'ятовуванням чи ухваленням рішень;
- втома чи втрата енергії;
- думки про смерть чи самогубство.
Перераховані ознаки – причина пройти скринінг на депресію. Проте, пам’ятайте, що скринінг не є професійним діагнозом, після його проходження звертайтеся до фахівця.
Ось навіщо проходити скринінги на депресію:
- Клінічна депресія – серйозне медичне захворювання
- Депресія може призвести до самогубства. Тож скринінг на депресію може стати інструментом профілактики самогубств
- Іноді люди з депресією помилково вважають, що симптоми депресії є "нормальною частиною життя"
- Клінічна депресія вражає чоловіків і жінок різного віку, рас та соціально-економічних груп.
- Депресія може виникати одночасно та ускладнювати інші захворювання.
Пройти скринінг на депресію можна як офлайн у вашого сімейного лікаря або у фахівця з психічного здоров’я, так і онлайн за цим посиланням.
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Про це повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Депресія – поширений психічний розлад, котрий характеризується порушенням сну, апетиту та концентрації, швидкою втомлюваністю, постійним смутком та відсутністю інтересу чи задоволення від занять, що раніше були для вас приємними.
Ознаками депресії можуть бути:
- постійний сумний, тривожний чи "порожній" настрій;
- розлади сну: коротка тривалість, дуже раннє пробудження або занадто довгий сон;
- зниження апетиту та втрата маси тіла або підвищення апетиту та збільшення маси тіла;
- втрата інтересу чи задоволення від занять, які колись були приємними;
- занепокоєння чи дратівливість;
- проблеми з концентрацією уваги, запам'ятовуванням чи ухваленням рішень;
- втома чи втрата енергії;
- думки про смерть чи самогубство.
Перераховані ознаки – причина пройти скринінг на депресію. Проте, пам’ятайте, що скринінг не є професійним діагнозом, після його проходження звертайтеся до фахівця.
Ось навіщо проходити скринінги на депресію:
- Клінічна депресія – серйозне медичне захворювання
- Депресія може призвести до самогубства. Тож скринінг на депресію може стати інструментом профілактики самогубств
- Іноді люди з депресією помилково вважають, що симптоми депресії є "нормальною частиною життя"
- Клінічна депресія вражає чоловіків і жінок різного віку, рас та соціально-економічних груп.
- Депресія може виникати одночасно та ускладнювати інші захворювання.
Пройти скринінг на депресію можна як офлайн у вашого сімейного лікаря або у фахівця з психічного здоров’я, так і онлайн за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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