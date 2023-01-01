Як пройти скринінг на депресію: поради волинських лікарів

Медики вказують на потребу періодично проходити скринінг на депресію, підкреслюючи важливість психологічного здоров’я.Про це повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Депресія – поширений психічний розлад, котрий характеризується порушенням сну, апетиту та концентрації, швидкою втомлюваністю, постійним смутком та відсутністю інтересу чи задоволення від занять, що раніше були для вас приємними.- постійний сумний, тривожний чи "порожній" настрій;- розлади сну: коротка тривалість, дуже раннє пробудження або занадто довгий сон;- зниження апетиту та втрата маси тіла або підвищення апетиту та збільшення маси тіла;- втрата інтересу чи задоволення від занять, які колись були приємними;- занепокоєння чи дратівливість;- проблеми з концентрацією уваги, запам'ятовуванням чи ухваленням рішень;- втома чи втрата енергії;- думки про смерть чи самогубство.Перераховані ознаки – причина пройти скринінг на депресію. Проте, пам’ятайте, що скринінг не є професійним діагнозом, після його проходження звертайтеся до фахівця.- Клінічна депресія – серйозне медичне захворювання- Депресія може призвести до самогубства. Тож скринінг на депресію може стати інструментом профілактики самогубств- Іноді люди з депресією помилково вважають, що симптоми депресії є "нормальною частиною життя"- Клінічна депресія вражає чоловіків і жінок різного віку, рас та соціально-економічних груп.- Депресія може виникати одночасно та ускладнювати інші захворювання.Пройти скринінг на депресію можна як офлайн у вашого сімейного лікаря або у фахівця з психічного здоров’я, так і онлайн за цим