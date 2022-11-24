Більшість критичної інфраструктури Волині вже має резервні джерела електрики

На випадок аварійних ситуацій під час опалювального сезону на Волині створили резерв обладнання та матеріалів.Про це повідомляє у телеграмі очільник ОВА Юрій Погуляйко.У мережі теплопостачання до роботи підготовлені 863 котельні та понад 290 кілометрів теплових мереж, замінено 12 котлів. Окрім того, комунальники створили запас палива на початок опалювального сезону.На цей момент уже відремонтовані водопровідні, каналізаційні мережі та насосні станції, а також завершено виконання планових ремонтів на підприємствах, які надають послуги з тепло-, водо-, електро- та газопостачання.Фахівці ЖКГ оглянули та затвердили комплексну підготовку до опалювального сезону 3700 будинків та більше 1600 будинків з централізованим теплопостачанням.На випадок аварійних ситуацій в області створено резерв обладнання та матеріалів. Завершується формування аварійних бригад: 30 бригад тепло- та водопостачальних підприємств; 76 бригад підприємств ЖКГ.Більшість підприємств критичної інфраструктури уже підготовили резервні джерела живлення електричною енергією для власних потреб.