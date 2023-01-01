У Луцьку продовжують знищувати наркорекламу
Сьогодні, 19:18
Патрульні поліцейські разом з представниками громадських організацій та міської влади у Луцьку вкотре вийшли замальовувати наркорекламу.
Про це патрульна поліція Волині повідомляє у телеграмі.
Нагадаємо, що подібні малюнки не просто хуліганство, а прямий шлях до знайомства і придбання наркотичних засобів або психотропних речовин.
«Якщо ви виявили підозрілих осіб, які можливо можуть бути причетні до розповсюдження наркотичних речовин, або нарко-графіті — повідомте через чат-бот патрульної поліції DrugHunters (Мисливці за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot у месенджері Telegram», - закликають небайдужих городян правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це патрульна поліція Волині повідомляє у телеграмі.
Нагадаємо, що подібні малюнки не просто хуліганство, а прямий шлях до знайомства і придбання наркотичних засобів або психотропних речовин.
«Якщо ви виявили підозрілих осіб, які можливо можуть бути причетні до розповсюдження наркотичних речовин, або нарко-графіті — повідомте через чат-бот патрульної поліції DrugHunters (Мисливці за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot у месенджері Telegram», - закликають небайдужих городян правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як пройти скринінг на депресію: поради волинських лікарів
Сьогодні, 19:35
У Луцьку продовжують знищувати наркорекламу
Сьогодні, 19:18
У громаді на Волині 3-денна жалоба: поліг Герой Валерій Гонта
Сьогодні, 18:33