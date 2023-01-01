У Луцьку продовжують знищувати наркорекламу

У Луцьку продовжують знищувати наркорекламу
Патрульні поліцейські разом з представниками громадських організацій та міської влади у Луцьку вкотре вийшли замальовувати наркорекламу.

Про це патрульна поліція Волині повідомляє у телеграмі.

Нагадаємо, що подібні малюнки не просто хуліганство, а прямий шлях до знайомства і придбання наркотичних засобів або психотропних речовин.
У Луцьку продовжують знищувати наркорекламу

«Якщо ви виявили підозрілих осіб, які можливо можуть бути причетні до розповсюдження наркотичних речовин, або нарко-графіті — повідомте через чат-бот патрульної поліції DrugHunters (Мисливці за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot у месенджері Telegram», - закликають небайдужих городян правоохоронці.
У Луцьку продовжують знищувати наркорекламу
У Луцьку продовжують знищувати наркорекламу

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Теги: наркотики, Волинь
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