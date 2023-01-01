Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 жовтня





У Луцьку вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 15-17°. На решті території області - вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°.



Прикмети погоди цього дня говорять про те, якими будуть зима і врожай у майбутньому році:



туман цього дня - буде врожайний рік;

бур'ян виріс високий - зима буде сніжною;

у лісі майже немає грибів - зима буде суворою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.У Луцьку вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 15-17°. На решті території області - вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°.Прикмети погоди цього дня говорять про те, якими будуть зима і врожай у майбутньому році:туман цього дня - буде врожайний рік;бур'ян виріс високий - зима буде сніжною;у лісі майже немає грибів - зима буде суворою.

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