Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 жовтня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 жовтня
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

У Луцьку вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 15-17°. На решті території області - вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°.

Прикмети погоди цього дня говорять про те, якими будуть зима і врожай у майбутньому році:

туман цього дня - буде врожайний рік;
бур'ян виріс високий - зима буде сніжною;
у лісі майже немає грибів - зима буде суворою.


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Теги: Волинь, погода, прикмети
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