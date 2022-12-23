На Волині силовики увійдуть до спецгрупи, яка моніторитиме бюджетні гроші

На Волині створять робочу групу, завданням якої буде моніторинг та контроль за належним використанням бюджетних коштів.Про це повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко за результатами робочої зустрічі з керівниками силових та правоохоронних блоків області. Тема розмови – механізм забезпечення моніторингу і контролю за належним використанням коштів в області, інформує Волинська ОВА у фейсбуці.Останнім часом в українському суспільстві, в тому числі і на Волині, все більше виникає питань щодо доцільності проведення тих чи інших тендерів на ремонти, благоустрій чи купівлю якихось речей місцевими бюджетами.Водночас війна триває, а потреби військових, які відвойовують кожен метр нашої землі, не лише не зменшуються, а й збільшуються. І усі вільні залишки в обласному бюджеті, як повідомив Юрій Погуляйко, спрямовують на потреби Збройних сил України.«Вдячний усім тергромадам, які також всі вільні залишки спрямовують на допомогу військовим, як це робимо з обласним бюджетом. Але усі у цьому питанні повинні бути єдиними та послідовними. Особливо, коли їх фінансові можливості більші. В першу чергу, підтримка повинна спрямовуватись на сили оборони. Все решта не матиме значення, якщо ворог переможе. Тому не варто зловживати ресурсами платників податків у час, коли у нас один спільний ворог, який хоче відібрати усе», - зазначив очільник області.Саме тому під час робочої зустрічі вирішили створити робочу групу, завданням якої буде моніторинг та контроль за належним використанням бюджетних коштів. До складу групи увійдуть заступники керівників обласних управлінь СБУ, заступники керівників обласних територіальних органів БЕБ та представники Національного антикорупційного бюро.«Це допоможе не лише не зловживати службовим становищем, а й боротися з корупцією, яка неприпустима у будь-які часи, а тим паче в умовах повномасштабної війни. Про результати роботи будемо систематично інформувати, аби усі мали доступ до чіткої та зрозумілої інформації про витрачені кошти державного та місцевих бюджетів. Ця робота буде проводитись на усіх рівнях, РВА та територіальні громади у тому числі», - йдеться у дописі начальника ОВА.