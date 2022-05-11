На Волині попрощалися з Героєм Віктором Швайкою





Сьогодні у Любешівську громаду Камінь-Каширського району востаннє повернувся Герой Віктор Швайко із села Залізниця, який загинув на війні з російськими окупантами.



Провести свого Героя зібралося дуже багато людей. Місцеві жителі зустрічали кортеж на колінах та зі сльозами.





















Нагадаємо, військовий загинув 30 вересня 2023 року у результаті мінометно-артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Донецькій області.



Віктор Швайко – сержант Окремої президентської бригади, 1975 року народження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Про це повідомляє газета «Нове життя».Сьогодні у Любешівську громаду Камінь-Каширського району востаннє повернувся Геройіз села Залізниця, який загинув на війні з російськими окупантами.Провести свого Героя зібралося дуже багато людей. Місцеві жителі зустрічали кортеж на колінах та зі сльозами.Нагадаємо, військовий загинув 30 вересня 2023 року у результаті мінометно-артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України у Донецькій області.Віктор Швайко – сержант Окремої президентської бригади, 1975 року народження.

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