В Луцьку діти облаштували спортмайданчик у дворі, щоб займатися воркаутом

Ореста Демянчука й Давида Андрійчука займатися воркаутом у дворі, бо поруч із будинком більше ніде.



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Як розповів 13-річний Орест, його батько на війні, мама увесь день на роботі, тож свій вільний час хлопці проводять, займаючись спортом. Говорить: разом із друзями два роки займається воркаутом – тренується на турніках та брусах.



Школяр Орест Демянчук зазначив, що спортмайданчик обладнали з підручних матеріалів, зокрема під турнік нанесли старих матраців.





«Щоби займатися, потрібна м’яка поверхня, аби не травмуватися при падінні, і турнік нормальний. За місяць часу ми такий турнік зробили. І тут тепер багато хто займається, навіть ті, хто ніколи цим не займався – ми їх вчимо. Малі діти приходять, дорослі», – каже підліток.





Зі слів хлопця, в місті немає вуличних турніків, які б підійшли для такого виду занять.



«Щоб нормально займатися, має бути або турнік, який не хитається і широкий, або гімнастичні турніки, як на змаганнях. На 22-й школі є гімнастичний турнік, але там займатися небезпечно, бо там впадеш і можеш собі щось зробити, бо там немає так, як в нас», – каже хлопець.





Друг Ореста Давид Андрійчук розповів, що під час спільних занять хлопці страхують один одного, підтримують і вчать нових елементів. Говорить: збирається разом інколи до десяти хлопців на цьому майданчику.



«Було б добре, якби був спортзал, напевно. Тому що буде зима скоро, буде холодно. Але взимку теж будемо виходити на турніки, будемо сніг копати, в сніг буде м’якіше падати навіть», – сказав школяр.



Мама Давида Аліна Андрійчук, говорить: раніше ця металева труба використовувалась місцевими жителями для чистки килимів, нині ж хлопці зробили з неї турнік. Жінка каже: підтримує прагнення сина розвиватися й займатися спортом, але це не ті умови, в яких мали б тренуватися діти.



«На їхні елементи треба простір. І з навколишніх дворів це єдиний турнік, що поблизу може бути, щоб вони виконували оці свої елементи спортивні. Більше ніде немає», – сказала лучанка.



Деякі сусіди, зі слів жінки, спочатку були проти такого спортмайданчика, проте підлітки пообіцяли прибирати тут. Житель сусіднього будинку Роман зазначив, що ідею підлітків підтримує.



«Малий був – теж займались, але так, щоб на матрацах стрибали... Пацани такі чудеса витворяють, шо дай дорогу. Не кожен зможе. Та ми не проти, аби не курили, не хуліганили», – каже лучанин.



Зі слів директора департаменту молоді і спорту міської ради Володимира Захожого, нині в місті є декілька вуличних майданчиків, де можна займатися воркаутом, зокрема в парку 900-річчя Луцька та на проспекті Молоді. Також є спеціалізована зала з надувним матом у Луцькому міському молодіжному центрі, що в Центральному парку.



«На сьогодні жодного запиту щодо таких майданчиків в нас немає. Тому облаштовуються спортивні ігрові майданчики, майданчики для загальної фізичної підготовки. Те, на що є звернення мешканців», – сказав посадовець.



Зі слів Володимира Захожого, у воєнний час заборонені капітальні ремонти і видатки на подібні спортивні об’єкти. Наразі в черзі є півтора десятка звернень від жителів громади на облаштування нових. Посадовець говорить: ціна майданчика для вуличних тренувань із батутами, які можуть бути розташовані на вулиці, стартує від 700 тисяч гривень.



«Це не є дешево. Фактично, майданчик з поліуретановим покриттям 20×30 – 1,5 млн грн. Це ігрове обладнання, ворота, волейбольні стійки, щити. Має бути колективне звернення, в якому зазначено, що вони просять для дітей і як вони бачать цю зону відпочинку активного дозвілля», – каже директор департаменту молоді і спорту.



Ремонтують і роблять реконструкцію лише тих майданчиків, які вже були в місті, додав Володимир Захожий. Упродовж п’яти років зробили 30 таких спортивних зон.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Це спільна ідея друзівзайматися воркаутом у дворі, бо поруч із будинком більше ніде.Про це повідомляє Суспільне Волинь.Як розповів 13-річний Орест, його батько на війні, мама увесь день на роботі, тож свій вільний час хлопці проводять, займаючись спортом. Говорить: разом із друзями два роки займається воркаутом – тренується на турніках та брусах.Школяр Орест Демянчук зазначив, що спортмайданчик обладнали з підручних матеріалів, зокрема під турнік нанесли старих матраців.«Щоби займатися, потрібна м’яка поверхня, аби не травмуватися при падінні, і турнік нормальний. За місяць часу ми такий турнік зробили. І тут тепер багато хто займається, навіть ті, хто ніколи цим не займався – ми їх вчимо. Малі діти приходять, дорослі», – каже підліток.Зі слів хлопця, в місті немає вуличних турніків, які б підійшли для такого виду занять.«Щоб нормально займатися, має бути або турнік, який не хитається і широкий, або гімнастичні турніки, як на змаганнях. На 22-й школі є гімнастичний турнік, але там займатися небезпечно, бо там впадеш і можеш собі щось зробити, бо там немає так, як в нас», – каже хлопець.Друг Ореста Давид Андрійчук розповів, що під час спільних занять хлопці страхують один одного, підтримують і вчать нових елементів. Говорить: збирається разом інколи до десяти хлопців на цьому майданчику.«Було б добре, якби був спортзал, напевно. Тому що буде зима скоро, буде холодно. Але взимку теж будемо виходити на турніки, будемо сніг копати, в сніг буде м’якіше падати навіть», – сказав школяр.Мама Давида, говорить: раніше ця металева труба використовувалась місцевими жителями для чистки килимів, нині ж хлопці зробили з неї турнік. Жінка каже: підтримує прагнення сина розвиватися й займатися спортом, але це не ті умови, в яких мали б тренуватися діти.«На їхні елементи треба простір. І з навколишніх дворів це єдиний турнік, що поблизу може бути, щоб вони виконували оці свої елементи спортивні. Більше ніде немає», – сказала лучанка.Деякі сусіди, зі слів жінки, спочатку були проти такого спортмайданчика, проте підлітки пообіцяли прибирати тут. Житель сусіднього будинкузазначив, що ідею підлітків підтримує.«Малий був – теж займались, але так, щоб на матрацах стрибали... Пацани такі чудеса витворяють, шо дай дорогу. Не кожен зможе. Та ми не проти, аби не курили, не хуліганили», – каже лучанин.Зі слів директора департаменту молоді і спорту міської ради, нині в місті є декілька вуличних майданчиків, де можна займатися воркаутом, зокрема в парку 900-річчя Луцька та на проспекті Молоді. Також є спеціалізована зала з надувним матом у Луцькому міському молодіжному центрі, що в Центральному парку.«На сьогодні жодного запиту щодо таких майданчиків в нас немає. Тому облаштовуються спортивні ігрові майданчики, майданчики для загальної фізичної підготовки. Те, на що є звернення мешканців», – сказав посадовець.Зі слів Володимира Захожого, у воєнний час заборонені капітальні ремонти і видатки на подібні спортивні об’єкти. Наразі в черзі є півтора десятка звернень від жителів громади на облаштування нових. Посадовець говорить: ціна майданчика для вуличних тренувань із батутами, які можуть бути розташовані на вулиці, стартує від 700 тисяч гривень.«Це не є дешево. Фактично, майданчик з поліуретановим покриттям 20×30 – 1,5 млн грн. Це ігрове обладнання, ворота, волейбольні стійки, щити. Має бути колективне звернення, в якому зазначено, що вони просять для дітей і як вони бачать цю зону відпочинку активного дозвілля», – каже директор департаменту молоді і спорту.Ремонтують і роблять реконструкцію лише тих майданчиків, які вже були в місті, додав Володимир Захожий. Упродовж п’яти років зробили 30 таких спортивних зон.

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