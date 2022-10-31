Митниця не продається: волинські митники спростували інформацію у ЗМІ

Митниця не продається: волинські митники спростували інформацію у ЗМІ
Учора неабиякий переполох серед суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності викликала стаття, опублікована виданням Insider Media. Її радо підхопили інші видання, передусім через інтригуючий заголовок. По суті йдеться про оголошення наміру підприємства продати частину належного йому на праві приватної власності майна, розташованого у селі Осмиловичі Володимирського району.

Як повідомляє пресслужба Волинської митниці, за цією ж юридичною адресою на іншій частині території ТзОВ "ТНК" Держмитслужбою створено місце доставки вантажів та здійснюються митні процедури відділом митного оформлення №3 (Нововолинськ) митного поста "Володимир-Волинський".

Оголошення про імовірний продаж майна окремі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності невірно і невиправдано зрозуміли як намір припинити діяльність цього відділу митного оформлення. Однак це не відповідає дійсності.

"Як і раніше, частина інфраструктури по вулиці Львівській, 35 у селі Осмиловичі, відповідно до Меморандуму про порозуміння, укладеного між Волинською митницею та власником майнового комплексу у 2021 році, буде використовуватись за цільовим призначенням. Принагідно нагадуємо, що у цьому ж терміналі митницею створено умови для заїзду автотранспорту з метою здійснення пломбування при поміщенні товарів під процедуру спільного транзиту (NCTS)", - повідомила митниця.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ поширили інформацію, що на Волині митницю продають за 35 мільйонів гривень.

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Теги: Митниця, спростування, фейк
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