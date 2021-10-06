6 жовтня на Волині: гортаючи календар
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Також свято уродин і у журналісток Оксани Федорук та Анастасії Климчук.
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Іван, Никанор, Макар, Архип.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!
6 жовтня (19 жовтня за юліанським календарем) - день пам'яті святого апостола Фоми, одного з 12 апостолів Христа. Фома був родом із галілейського міста Панеади, простим рибалкою. Одного разу йому довелося почути проповідь Христа, після якої він вирішив кинути свій промисел і вирушити слідом за Ісусом. За вчителем Фома слідував невідступно і став одним із 12 наближених учнів.
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Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Іван, Никанор, Макар, Архип.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог!
6 жовтня (19 жовтня за юліанським календарем) - день пам'яті святого апостола Фоми, одного з 12 апостолів Христа. Фома був родом із галілейського міста Панеади, простим рибалкою. Одного разу йому довелося почути проповідь Христа, після якої він вирішив кинути свій промисел і вирушити слідом за Ісусом. За вчителем Фома слідував невідступно і став одним із 12 наближених учнів.
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