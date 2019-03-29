У Ковелі урочисто оголосили кращих педагогів
05 жовтень, 23:48
Церемонія нагородження відбулась сьогодні, 5 жовтня, під час міських урочистостей з нагоди професійного свята - Дня працівників освіти та Всесвітнього дня вчителя, інформує Ковельська міська рада.
"Успішні педагоги - це відомі в місті освітяни, які мають власні цікаві напрацювання, впроваджують інновації в навчально-виховному процесі, їхні учні демонструють високі досягнення. Вони користуються визнанням та авторитетом серед колег та учнівської і батьківської громадськості.
Участь у конкурсі можна брати раз на п’ять років. Цьогоріч були номінанти, які вдруге отримали це престижне звання — «Успішний педагог»", - повідомляють у міській раді.
Також дещо були змінені критерії, їх привели у відповідність до викликів нинішнього часу.
Переможців визначили у трьох номінаціях. “Педагоги загальної середньої освіти” отримали шість премій, “Педагоги дошкільної освіти” - чотири, “Педагоги позашкільної освіти” - одну.
Сертифікати на суму 24 тисячі гривень переможцям вручили міський голова Ігор Чайка та його заступник Наталія Маленицька.
Успішними педагогами у номінації “Педагоги загальної середньої освіти” стали:
Світлана Анатоліївна Бруча, вчитель історії ліцею імені Олени Пчілки,
Тетяна Петрівна Войтюк, вчитель фізики ліцею №13,
Ганна Миколаївна Гладишкевич, вчитель початкових класів ліцею №10,
Оксана Миколаївна Коцюбчик, вчитель інформатики ліцею №3;
Михайло Васильович Пекора, вчитель фізичної культури ліцею №7,
Ірина Олександрівна Шулежко, вчитель історії ліцею №10.
У номінації “Педагоги дошкільної освіти”:
Галина Петрівна Люклянчук, вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №4 “Ромашка” Центру розвитку дитини,
Тетяна Петрівна Моголюк, вихователь закладу дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) №9 “Пролісок” (Центру розвитку дитини),
Юлія Вікторівна Петровська, вихователь-методист закладу дошкільної освіти комбінованого типу №14 (ясла-садок) “Перлинка”,
Надія Василівна Шворак, інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №12 “Золота рибка”.
У номінації “Педагоги позашкільної освіти”:
Світлана Зіновіївна Шиманська, керівник народного художнього колективу студії естрадного співу “Нові таланти” закладу позашкільної освіти “Палац учнівської молоді імені Івана Франка”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
"Успішні педагоги - це відомі в місті освітяни, які мають власні цікаві напрацювання, впроваджують інновації в навчально-виховному процесі, їхні учні демонструють високі досягнення. Вони користуються визнанням та авторитетом серед колег та учнівської і батьківської громадськості.
Участь у конкурсі можна брати раз на п’ять років. Цьогоріч були номінанти, які вдруге отримали це престижне звання — «Успішний педагог»", - повідомляють у міській раді.
Також дещо були змінені критерії, їх привели у відповідність до викликів нинішнього часу.
Переможців визначили у трьох номінаціях. “Педагоги загальної середньої освіти” отримали шість премій, “Педагоги дошкільної освіти” - чотири, “Педагоги позашкільної освіти” - одну.
Сертифікати на суму 24 тисячі гривень переможцям вручили міський голова Ігор Чайка та його заступник Наталія Маленицька.
Успішними педагогами у номінації “Педагоги загальної середньої освіти” стали:
Світлана Анатоліївна Бруча, вчитель історії ліцею імені Олени Пчілки,
Тетяна Петрівна Войтюк, вчитель фізики ліцею №13,
Ганна Миколаївна Гладишкевич, вчитель початкових класів ліцею №10,
Оксана Миколаївна Коцюбчик, вчитель інформатики ліцею №3;
Михайло Васильович Пекора, вчитель фізичної культури ліцею №7,
Ірина Олександрівна Шулежко, вчитель історії ліцею №10.
У номінації “Педагоги дошкільної освіти”:
Галина Петрівна Люклянчук, вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №4 “Ромашка” Центру розвитку дитини,
Тетяна Петрівна Моголюк, вихователь закладу дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) №9 “Пролісок” (Центру розвитку дитини),
Юлія Вікторівна Петровська, вихователь-методист закладу дошкільної освіти комбінованого типу №14 (ясла-садок) “Перлинка”,
Надія Василівна Шворак, інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №12 “Золота рибка”.
У номінації “Педагоги позашкільної освіти”:
Світлана Зіновіївна Шиманська, керівник народного художнього колективу студії естрадного співу “Нові таланти” закладу позашкільної освіти “Палац учнівської молоді імені Івана Франка”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
6 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Ковелі урочисто оголосили кращих педагогів
05 жовтень, 23:48
Митниця не продається: волинські митники спростували інформацію у ЗМІ
05 жовтень, 23:17
МОЗ хоче замість інвалідності запровадити оцінку втрати функціональності
05 жовтень, 22:25