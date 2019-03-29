У Ковелі урочисто оголосили кращих педагогів

Церемонія нагородження відбулась сьогодні, 5 жовтня, під час міських урочистостей з нагоди професійного свята - Дня працівників освіти та Всесвітнього дня вчителя, інформує Ковельська міська рада."Успішні педагоги - це відомі в місті освітяни, які мають власні цікаві напрацювання, впроваджують інновації в навчально-виховному процесі, їхні учні демонструють високі досягнення. Вони користуються визнанням та авторитетом серед колег та учнівської і батьківської громадськості.Участь у конкурсі можна брати раз на п’ять років. Цьогоріч були номінанти, які вдруге отримали це престижне звання — «Успішний педагог»", - повідомляють у міській раді.Також дещо були змінені критерії, їх привели у відповідність до викликів нинішнього часу.Переможців визначили у трьох номінаціях. “Педагоги загальної середньої освіти” отримали шість премій, “Педагоги дошкільної освіти” - чотири, “Педагоги позашкільної освіти” - одну.Сертифікати на суму 24 тисячі гривень переможцям вручили міський головата його заступникУспішними педагогами у номінації “Педагоги загальної середньої освіти” стали:, вчитель історії ліцею імені Олени Пчілки,, вчитель фізики ліцею №13,, вчитель початкових класів ліцею №10,, вчитель інформатики ліцею №3;, вчитель фізичної культури ліцею №7,, вчитель історії ліцею №10.У номінації “Педагоги дошкільної освіти”:, вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №4 “Ромашка” Центру розвитку дитини,, вихователь закладу дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) №9 “Пролісок” (Центру розвитку дитини),, вихователь-методист закладу дошкільної освіти комбінованого типу №14 (ясла-садок) “Перлинка”,, інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №12 “Золота рибка”.У номінації “Педагоги позашкільної освіти”:, керівник народного художнього колективу студії естрадного співу “Нові таланти” закладу позашкільної освіти “Палац учнівської молоді імені Івана Франка”.