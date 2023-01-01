Били і штовхали до авто військовозобов’язаних: ДБР відкрило провадження щодо працівників ТЦК Тернополя

Били і штовхали до авто військовозобов’язаних: ДБР відкрило провадження щодо працівників ТЦК Тернополя
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які застосовували фізичну силу до двох військовозобов’язаних у Тернополі.

Про це інформує Державне бюро розслідувань у телеграмі.

"На гарячу лінію ТУ ДБР у Львові надійшло повідомлення про те, що близько опівночі 6 жовтня працівники Тернопільського міського об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, застосовуючи фізичну силу, затримали місцевого мешканця. Завдаючи ударів, його заштовхали до автомобілю, відео цього інциденту невдовзі з’явилося у соцмережах.

Також було оприлюднено відео, на якому зафіксовано, як у приміщенні центру двоє осіб б’ють руками чоловіків, які лежать у ліжках.

Відкрито кримінальні провадження за фактами перевищення повноважень військовими службовими особами (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", – ідеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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Теги: ДБР, ТЦК, Тернопіль
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