Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАСу
Сьогодні, 12:36
Один з лідерів угрупування ХАМАС Айман Юніс, ймовірно, був ліквідований. Він загинув внаслідок ракетного удару Ізраїлю по Сектору Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jfra News та "Новости Израиля".
Аймана Юніса вважають один з ватажків терористів ХАМАС. Армія оборони Ізраїля атакувала табір біженців Нусейрат у Секторі Газа, де, за попередніми даними, знаходився будинок ватажка бойовиків.
ЗМІ повідомили, що під завалами знищеного будинку у Нусейраті було знайдено тіло Аймана Юніса. Зазначається, що там також виявили тіла ще семи загиблих. Їх особи невідомі.
Вчора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.
До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jfra News та "Новости Израиля".
Аймана Юніса вважають один з ватажків терористів ХАМАС. Армія оборони Ізраїля атакувала табір біженців Нусейрат у Секторі Газа, де, за попередніми даними, знаходився будинок ватажка бойовиків.
ЗМІ повідомили, що під завалами знищеного будинку у Нусейраті було знайдено тіло Аймана Юніса. Зазначається, що там також виявили тіла ще семи загиблих. Їх особи невідомі.
Вчора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.
До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.
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