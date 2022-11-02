Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАСу

Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАСу
Один з лідерів угрупування ХАМАС Айман Юніс, ймовірно, був ліквідований. Він загинув внаслідок ракетного удару Ізраїлю по Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jfra News та "Новости Израиля".

Аймана Юніса вважають один з ватажків терористів ХАМАС. Армія оборони Ізраїля атакувала табір біженців Нусейрат у Секторі Газа, де, за попередніми даними, знаходився будинок ватажка бойовиків.

ЗМІ повідомили, що під завалами знищеного будинку у Нусейраті було знайдено тіло Аймана Юніса. Зазначається, що там також виявили тіла ще семи загиблих. Їх особи невідомі.

Вчора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.

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Теги: війна, світ
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