Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАСу

Айман Юніс, ймовірно, був ліквідований. Він загинув внаслідок ракетного удару Ізраїлю по Сектору Газа.



Про це повідомляє



Аймана Юніса вважають один з ватажків терористів ХАМАС. Армія оборони Ізраїля атакувала табір біженців Нусейрат у Секторі Газа, де, за попередніми даними, знаходився будинок ватажка бойовиків.



ЗМІ повідомили, що під завалами знищеного будинку у Нусейраті було знайдено тіло Аймана Юніса. Зазначається, що там також виявили тіла ще семи загиблих. Їх особи невідомі.



Вчора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.



До вечора ізраїльські військові повернули під контроль частину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Один з лідерів угрупування ХАМАС, ймовірно, був ліквідований. Він загинув внаслідок ракетного удару Ізраїлю по Сектору Газа.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jfra News та "Новости Израиля".Аймана Юніса вважають один з ватажків терористів ХАМАС. Армія оборони Ізраїля атакувала табір біженців Нусейрат у Секторі Газа, де, за попередніми даними, знаходився будинок ватажка бойовиків.ЗМІ повідомили, що під завалами знищеного будинку у Нусейраті було знайдено тіло Аймана Юніса. Зазначається, що там також виявили тіла ще семи загиблих. Їх особи невідомі.Вчора, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору ГазаІзраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїля.До вечора ізраїльські військовічастину території, а також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штаба ХАМАС. Вночі сторони обмінялися ракетними ударами.

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