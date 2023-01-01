Лісівники заготовляють для Луцького зоопарку їстівні віники





Після повномасштабного вторгнення луцький звіринець прихистив у себе близько сотні птахів та звірів із зоопарків, які опинилися під ворожими обстрілами. Єгері вирішили своєю чергою почастувати тварин ласощами. Що у звірів є делікатесом – у сюжеті



Лосиху Лапу рік тому слабкою кинула мати. Знайшов маленьку далекобійник, а працівники зоопарку вигодовували молоком. Нині сохата вже підросла і залюбки смакує пахучим лісовим листям. Ласує вона кормовими віниками. Їх спеціально для тварин із Луцького зоопарку сушать єгері Звірівського лісництва. Для заготівлі використовують гілки листяних дерев.







"Що в дикій природі, що в зоопарку, однаково звіру потрібно харчуватися і такий самий раціон, що в дикій природі, що в клітці повинен бути. Це потрібно, щоб були вітаміни, листя опаде і звір в дикій природі не буде мати того всього. Його потрібно висушити, заготовити. І потім його згодувати", – зазначив єгер Звірівського лісництва Мирослав Захарусь.



Працівники зоопарку кажуть, для звірів такі заготовки – не основне меню, а швидше, як десерт для людей.



"Луцький зоопарк теж закуповлює гілковий корм, але це переважно березові віники йдуть з листям, які становлять основу харчування у зимовий період для тварин копитного ряду. По суті ,це для них смаколики, те, що вони раніше не куштували", – розповідає директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко.



Свої смаколики отримали благородні Олені, білі лані, шотландські корови та зубр – найбільша копитна тварина, яка водиться в Україні. Частування вистачить на всіх.



"Сьогодні ми привезли 20 тюків сіна і 50 кормових віників. Звірі їдять їх дуже охоче, як ви бачите, вони робляться суто з листяних порід дерев – дуб, липа, осика", – повідомив керівник дільниці Звірівського лісництва Вадим Мельник.



Під опікою Луцького звіринцю – понад дві тисячі особин. Після початку повномасштабного вторгнення у заклад прийняли і тварин-переселенців із Київщини та Донеччини. У доглядачів роботи побільшало, але вони не нарікають. Адже спілкування з тваринами – додає натхнення.



"Наша робота заключається, починаючи зі стану тварини, вивчаючи повністю її характер, повадки, що вона їсть. Якщо тварина захворіла – ми її лікуємо, надаємо першу меддопомогу", – каже доглядачка тварин Іванна Репецька.



Нині зоопарк готується до зими – запасаються кормами. Своєю чергою і єгері обіцяють привозити смаколики для копитних.

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