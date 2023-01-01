Завтра на Волині зустрічатимуть полеглого Героя Андрія Степанова
Сьогодні, 16:05
Тіло волинського військовослужбовця Андрія Степанова привезуть завтра, 11 жовтня.
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"Тіло військовослужбовця Андрія Степанова, зустрічаємо завтра, 11 жовтня, орієнтовно о 11.30 год.
Маршрут траурного кортежу:
Луцька - Княгині Ольги - Грушевського - Луцька- Сонячна,53а (перейм.Мєдвєдєва) - (до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 11 жовтня. Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.
О 12.00 год. траурний кортеж від дому до собору (піша хода).
Маршрут: Сонячна- Романа Шухевича (перейм. Воровського)- Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Андрія Степанова", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"Тіло військовослужбовця Андрія Степанова, зустрічаємо завтра, 11 жовтня, орієнтовно о 11.30 год.
Маршрут траурного кортежу:
Луцька - Княгині Ольги - Грушевського - Луцька- Сонячна,53а (перейм.Мєдвєдєва) - (до рідної домівки).
Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 11 жовтня. Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.
О 12.00 год. траурний кортеж від дому до собору (піша хода).
Маршрут: Сонячна- Романа Шухевича (перейм. Воровського)- Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка.
Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Андрія Степанова", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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