Завтра на Волині зустрічатимуть полеглого Героя Андрія Степанова

Андрія Степанова привезуть завтра, 11 жовтня.



Про це



"Тіло військовослужбовця Андрія Степанова, зустрічаємо завтра, 11 жовтня, орієнтовно о 11.30 год.



Маршрут траурного кортежу:



Луцька - Княгині Ольги - Грушевського - Луцька- Сонячна,53а (перейм.Мєдвєдєва) - (до рідної домівки).



Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 11 жовтня. Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.



О 12.00 год. траурний кортеж від дому до собору (піша хода).



Маршрут: Сонячна- Романа Шухевича (перейм. Воровського)- Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка.



Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.



Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тіло волинського військовослужбовцяпривезуть завтра, 11 жовтня.Про це повідомили у Ківерцівській міській раді."Тіло військовослужбовця Андрія Степанова, зустрічаємо завтра, 11 жовтня, орієнтовно о 11.30 год.Луцька - Княгині Ольги - Грушевського - Луцька- Сонячна,53а (перейм.Мєдвєдєва) - (до рідної домівки).Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 11 жовтня. Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.О 12.00 год. траурний кортеж від дому до собору (піша хода).Сонячна- Романа Шухевича (перейм. Воровського)- Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка.Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Андрія Степанова ", - йдеться в повідомленні.

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