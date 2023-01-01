Завтра на Волині зустрічатимуть полеглого Героя Андрія Степанова

Завтра на Волині зустрічатимуть полеглого Героя Андрія Степанова
Тіло волинського військовослужбовця Андрія Степанова привезуть завтра, 11 жовтня.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

"Тіло військовослужбовця Андрія Степанова, зустрічаємо завтра, 11 жовтня, орієнтовно о 11.30 год.

Маршрут траурного кортежу:

Луцька - Княгині Ольги - Грушевського - Луцька- Сонячна,53а (перейм.Мєдвєдєва) - (до рідної домівки).

Церемонія поховання відбудеться теж завтра, 11 жовтня. Заупокійну панахиду відслужать у Свято-Покровському соборі м.Ківерці.

О 12.00 год. траурний кортеж від дому до собору (піша хода).

Маршрут: Сонячна- Романа Шухевича (перейм. Воровського)- Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка.

Поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.

Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Андрія Степанова", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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