На Волині – масштабна пожежа на торф’янику





Про це повідомляє у фейсбуці ГУ ДСНС в області.



Сьогодні, 10 жовтня, в урочищі Поболоття Боровненського старостинського округу Камінь-Каширської громади виявлено горіння на торф’янику.



Повідомлення до служби 101 надійшло о 12:30.



Для ліквідації пожежі на місце події прибули вогнеборці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський та підрозділ місцевої пожежної охорони села Боровне.



О 14:35 пожежу на площі 0,2 га локалізовано, на гасіння подано 5 потужних водяних стволів.



Для з’ясування причини пожежі на місці працюють правоохоронці та співробітники Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі на Волині триває ліквідації пожежі на торф’янику.Про це повідомляє у фейсбуці ГУ ДСНС в області.Сьогодні, 10 жовтня, в урочищі Поболоття Боровненського старостинського округу Камінь-Каширської громади виявлено горіння на торф’янику.Повідомлення до служби 101 надійшло о 12:30.Для ліквідації пожежі на місце події прибули вогнеборці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський та підрозділ місцевої пожежної охорони села Боровне.О 14:35 пожежу на площі 0,2 га локалізовано, на гасіння подано 5 потужних водяних стволів.Для з’ясування причини пожежі на місці працюють правоохоронці та співробітники Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області

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