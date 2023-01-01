На Волині – масштабна пожежа на торф’янику

На Волині – масштабна пожежа на торф’янику
У Камінь-Каширському районі на Волині триває ліквідації пожежі на торф’янику.

Про це повідомляє у фейсбуці ГУ ДСНС в області.

Сьогодні, 10 жовтня, в урочищі Поболоття Боровненського старостинського округу Камінь-Каширської громади виявлено горіння на торф’янику.

Повідомлення до служби 101 надійшло о 12:30.

Для ліквідації пожежі на місце події прибули вогнеборці 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський та підрозділ місцевої пожежної охорони села Боровне.
На Волині – масштабна пожежа на торф’янику

О 14:35 пожежу на площі 0,2 га локалізовано, на гасіння подано 5 потужних водяних стволів.
На Волині – масштабна пожежа на торф’янику

Для з’ясування причини пожежі на місці працюють правоохоронці та співробітники Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області
На Волині – масштабна пожежа на торф’янику
На Волині – масштабна пожежа на торф’янику
На Волині – масштабна пожежа на торф’янику

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Теги: пожежа, Волинь
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